中鋼6月合併稅前盈餘為83.06億、月增9％ 14:312021/07/19 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼（2002）自結6月份合併稅前盈餘為83.06億元、月增9％，累計上半年合併稅前盈餘為352.01億元、年增1022％，每股稅前盈餘約2.23元。 永豐金Q1海外獲利靚 年增逾五成 安妮前經紀人不賠錢誆和解 遭判刑4月 #中鋼 #合併稅前盈餘 #月增 #稅前盈餘約 #每股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 企業客戶需求旺 雄獅8月再開5天關島商品 11:412021/07/19 財經 《鋼鐵股》大成鋼Q2營收攀峰 Q3續戰新高 12:352021/07/19 財經 台中劍井未演先轟動 8月中開放 04:102021/07/19 地方新聞 疫情推一把 銀行拚金融科技2.0 04:102021/07/19 金融．稅務 8月擬加收塞港費 亞洲製造業傷荷包 04:102021/07/19 財經要聞 《盤中解析》台積閃綠光 台股挫百點 12:012021/07/19 財經 《航運股》後市樂觀 慧洋-KY一日填息 12:182021/07/19 財經 陳俊聖帶頭 宏碁高層主管再加碼持股 09:392021/07/19 財經 《電子零件》友銓成功轉型電商 更名「美而快」 08:372021/07/19 財經 《類股》鋼市H2續旺 鋼鐵股奮起 10:192021/07/19 財經 大陸連3月拋美債 仍居第2大債主 04:102021/07/19 焦點新聞 財經熱門新聞 內外資大逃殺 台積電600爆掉 散戶回頭找這3檔 - 財經 運價狂飆 美供應鏈陷巨大災難 企業曝真實慘況 - 財經 台灣第3代半導體神秘大咖 靠這3場關鍵戰役稱霸業界 - 財經 碳中和概念股懶人包 太陽能、風電股的機會來了！ - 財經 馬國封城 爆MCU缺貨漲翻天 散戶追強勢股或補漲股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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