小黑慘遭「猴拳」狂毆 殘忍畫面曝光網氣炸：早晚被弄死（取自臉書「新竹大小事」）

新竹1名家住山區的民眾日前將飼養的黑狗拴在門外，沒想到1隻獼猴因好奇上前嗅聞，疑似遭黑狗動了一下嚇到，獼猴竟開始瘋狂攻擊黑狗，甚至一度用爪子勾住狗的腳掌拖行，並不斷「出拳」毆打，最後才悻悻然離開；影片公開後許多網友痛批飼主將狗養在室外，「如果是猴群，狗早晚被弄死」、「不能養在家裡嗎？」

1名網友在臉書「新竹大小事」發表1則影片，影片中1隻台灣獼猴走向栓在門口的黑狗，獼猴湊近問了黑狗一段時間後，黑狗突然動了一下，獼猴因此被嚇一大跳，竟惱羞成怒開始攻擊黑狗，牠不斷用手掌攻擊黑狗的腳，爪子甚至一度將狗勾著並拖行，。

新竹1名家住山區的民眾日前將飼養的黑狗拴在門外，沒想到1隻獼猴因好奇上前嗅聞，疑似遭黑狗動了一下嚇到，獼猴竟開始瘋狂攻擊黑狗。（翻攝自臉書「新竹大小事」）

該網友公開的影片中，獼猴不斷憤怒朝黑狗攻擊，至少「出拳」攻擊近10次，而黑狗雖不斷吠叫，但最後仍不敵獼猴強勢，最後全身縮瑟在一旁，最後獼猴似乎是氣消了才緩步離去；而該飼主後來才衝出房門，拿著掃把左顧右盼欲趕離；原PO在在文章中提及「猴子越來越猖獗，有好的意見嗎？」

許多網友看到飼主的行為相當憤怒，留言說「你的狗再繼續鍊在外面，遲早被猴子玩死，放屋內吧」、「改變不了猴子，最好把狗養在家裡」、「如果是一群猴子這狗可能命不保，現在猴子可兇的」、「狗不能養在家裏面嗎」、「先把狗養在室內，室外減少猴子可能的食物來源」。