相隔不到4天,隸屬美國政府合約商的一架C-130H-30運輸機,今天中午12時14分降落我國桃園機場,由於美國在台協會處長15日甫交接,據了解,該機主要載運新任處長孫曉雅和公務和私人用品來台,不過AIT和外交部都表示「沒有評論」。

7月15日一架美軍運輸機才降落松山機場,當時主要是運送AIT處長交接所需要的公務用品及文件,以「外交郵件」方式由專人送交給AIT。中共國防部發言人吳謙為此還強調「任何外國軍機降落在中方領土,都必須經中國政府許可」。

據了解,此次運送的物品,仍屬於外交郵袋,除了處長交接相關公務用具外,也包括孫曉雅來台所需私人用品,數量較多且較為龐大,該物品下機還向機場商借了堆高機。由於美國外交官員輪調時,其私人用品可享有外交貨櫃運送的一定額度,孫曉雅也不例外。

不過外交部發言人歐江安對此表示「外交部沒有評論」。AIT文化新聞官蘇戴娜也表示「 AIT doesn’t have a comment on the matter.」