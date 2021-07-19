相隔不到4天，隸屬美國政府合約商的一架C-130H-30運輸機，今天中午12時14分降落我國桃園機場，由於美國在台協會處長15日甫交接，據了解，該機主要載運新任處長孫曉雅和公務和私人用品來台，不過AIT和外交部都表示「沒有評論」。

7月15日一架美軍運輸機才降落松山機場，當時主要是運送AIT處長交接所需要的公務用品及文件，以「外交郵件」方式由專人送交給AIT。中共國防部發言人吳謙為此還強調「任何外國軍機降落在中方領土，都必須經中國政府許可」。

據了解，此次運送的物品，仍屬於外交郵袋，除了處長交接相關公務用具外，也包括孫曉雅來台所需私人用品，數量較多且較為龐大，該物品下機還向機場商借了堆高機。由於美國外交官員輪調時，其私人用品可享有外交貨櫃運送的一定額度，孫曉雅也不例外。

不過外交部發言人歐江安對此表示「外交部沒有評論」。AIT文化新聞官蘇戴娜也表示「 AIT doesn’t have a comment on the matter.」