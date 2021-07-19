前衛生署長楊志良日前參與聯亞疫苗的二期臨床試驗，但他昨天自爆6月7日抽血檢測體內抗體（ANA）僅有40且為陰性，質疑國產疫苗效力，然而醫師林靜儀在臉書指出，ANA是抗核抗體，是風濕免疫相關疾病的其中一個血清指標，COVID-19疫苗誘發的則是中和抗體；媒體問到楊志良的說法，是否會誤導民眾去驗ANA而造成醫護人員困擾？
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，楊前署長應該要和醫師請教，一般來說如果不懂，就要和專業人士請教，對資訊的了解也會更透徹。
前衛生署長楊志良日前參與聯亞疫苗的二期臨床試驗，但他昨天自爆6月7日抽血檢測體內抗體（ANA）僅有40且為陰性，質疑國產疫苗效力，然而醫師林靜儀在臉書指出，ANA是抗核抗體，是風濕免疫相關疾病的其中一個血清指標，COVID-19疫苗誘發的則是中和抗體；媒體問到楊志良的說法，是否會誤導民眾去驗ANA而造成醫護人員困擾？
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，楊前署長應該要和醫師請教，一般來說如果不懂，就要和專業人士請教，對資訊的了解也會更透徹。
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