不怕新稅抑制買氣，建商掃樓不手軟！據實價登錄最新資訊揭露，文心路三段361號的「台日大樓」，4月被豐邑機構旗下的豐邑百貨，斥資約8.2億元整棟買下，成為台中今年總價次高的商辦/廠辦交易，前手屋主也因此大賺約2億元，獲利十分豐厚。

除了豐邑購入台日大樓外，今年第二季還有許多建商在台中「包棟」獵樓！北部建商忠泰建設第二季初，以忠泰領航建設的名義砸下約8.9億，將惠中二街的整排透店打包帶走；同月購地王興富發建設，亦代子公司齊裕營造公告以近32億元，取得七期政和路摩鐵「樺品居」及鄰房全棟房地；台灣大道752號的「阿秋大肥鵝黎明旗艦店」，也傳出5月被登陽建設用16.2億元收購；6月還有遠雄建設砸下約1.2億元，買進北屯崇德路二段326號的摩斯漢堡透店，顯示建商積極包棟掃貨。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，今年第二季房地合一2.0三讀通過後，讓市場湧現一波下車潮，不過建商仍踴躍包棟掃樓，關鍵就在於房地合一新制，將建商推案後的首次移轉列為豁免對象，且市場主流的長抱自住客，也不會被課重稅，所以建商自然無懼新稅制，霸氣獵地買樓，為持續昌旺的自住需求做足準備；且台中近年房市買氣蓬勃，引爆建商搶地大戰，慢一步出手的業者，就與精華土地無緣，往後購地成本還會拉高，因此只要發現理想物件，建商便會毫不遲疑出手搶購。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，台日大樓屋齡已高，所以業者應是基於土地價值出手獵樓，由於該地鄰近捷運文心中清站，且是鄰文心路幹道的完整角地，加上大樓所在的四期重劃區發展久遠，近年幾乎沒有大型土地供給，使佔地逾1200坪的台日大樓更顯誘人；不過台日大樓總價雖高，但換算土地單價約67萬元，在當地並不算突出，主要是該地仍為乙種工業用地，而工業用地無法開發為住宅，也不適用危老重建，所以業者後續應會進行地目變更，以拓展土地用途及開發強度。

對建商而言，精華區的全棟建物，是搶地獵樓的主要標的，台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中分析，因全棟建物挾帶五大價值，堪稱是「五價之寶」。

第一，「土地價值」：全棟建物土地持分大，且產權單純，整合相對容易；第二，「重建價值」：部分建物屋齡逾30年，可享危老重建獎勵，且循危老推案無限貸問題，有利建商融資；第三，「門牌價值」：建商買下全棟建物，大多處於幹道，未來推案能爭取高能見度的幹道黃金門牌；第四，「自用價值」：業者可直接將其作為接待中心，節省推案的營銷成本；最後是「廣告價值」：全棟建物常因進駐經營的店家、公司享有高知名度，可加深民眾印象，放大建案的廣告效益，在五大價值加身下，建商勢必對全棟建物趨之若鶩。