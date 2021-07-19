根據讀賣新聞（Yomiuri）19日報導，因為即將復賽的東奧缺乏民意支持，外傳雖身為贊助商，但豐田汽車不會播放與東奧相關的電視廣告。同時，豐田執行長豐田章男（Akio Toyoda）也不會出席開幕式。

豐田雖沒有立即回應此訊息，不過目前大約有60家日企，已為這次復賽的東奧前後共投入超過30億美元贊助費用。現在麻煩事來了，因為這次東奧被大部分日本人所討厭，所以參與贊助的日企，現也陷入到底要不要在比賽舉辦時，增加自己公司曝光率。

根據朝日新聞一項最新民調，68%受訪者認為，新冠疫情當前下，日本政府有多少能力可確保賽事，以及社會整體安全性。另外，55%表示反對東奧復賽。

18日，東奧已發現首例新冠病例，這幾天共計將有1.1萬名運動員齊聚在東京。自2日以來，共有58例跟東奧相關的運動員、官員與記者都傳出是陽性檢出。

17日，東京每日新染疫者達1,410例，是2021年初以來最高的一天，且連5天新確診數都超過4位數。同時，這些新病例中大多數都是年輕人，因為日本大多數老年人至少已接種過一劑疫苗。不過，日本目前大概只有32%打過疫苗。