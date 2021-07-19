被列入「客庄12大慶典」之一的新竹縣新埔枋寮褒忠亭義民祭，今年回到枋寮本庄輪值，原預期會盛大舉辦，但受到疫情影響，獻祭神豬遽減只剩下20頭，創祭典有史以來最少的記錄，廟方開會後決定，8月27日的義民祭典發通行證，「縮小規模，如期舉辦」！

新埔義民廟總幹事魏北沂說，義民祭典今年邁入223年，由枋寮本庄輪值，信眾都視為地方盛事，有600多人領調，準備養神豬獻祭，但疫情不斷升溫，很多信眾紛紛退養神豬。

15年前枋寮庄輪值時，獻祭神豬有180頭，廟前廣場只能讓前30等的神豬獻祭，目前領調參賽神豬只剩下20頭，創義民祭典有史以來最少的記錄。

廟方董事對今年義民祭是如期舉辦、延期舉辦還是線上舉辦，各有看法，但對傳統科儀、奏表、拜天公、放水燈及獻祭慶祝大典，都認不能改弦更張，最後取得「縮小規模，如期舉辦」的共識。

魏北沂說，往年義民祭期間，全省各分香廟宇都會回「娘家」，雇遊覽車載信眾前來，並有陣頭表演慶賀，廟方基於防疫已通知全部取消，以往祭典前1個月的奉飯，縮短為半個月，奉飯點增為15處，並取消祭典當天的「平安點心」，以這些措施，減少人潮群聚。

「從目前來看，疫情可能從三級降為二級，會依照政府規定做防疫！」枋寮庄總爐主林錦華說，在8月25日到27日的祭典期間，將不開放一般信眾到義民廟，只有拿到通行證者才能進入祭典區，以「認證不認人」方式，協請警方進行管制。

林錦華說，今年獻祭神豬很少，每台車規定只發給5人通行證，加上廟方董事、機構首長、民意代表及媒體，將不會超過300人進場，若政府未宣布全面解封，將難見往年祭典萬頭鑽動的盛況。