2021比利時觀光美食節國際線上大賽，弘光科技大學餐旅管理系、食品科技系師生用台灣在地農特產品製作糕點，做出台灣形狀觀光伴手禮，獲得國際評審青睞勇奪8金佳績。學生說，雖然線上賽缺少臨場感，卻能學習到拍攝作品、剪輯新技巧，期盼疫情趨緩，有機會與世界各國好手一起現場較勁。
餐旅系副教授黃汶達表示，比利時觀光美食協會舉辦的這場賽事從3月初起開放報名，有來自台灣、比利時、荷蘭、日本等10多國數百位選手參加，比賽項目包括個人菜餚類展示、個人烘焙類展示、個人觀光伴手禮設計展示等，參賽者必須要錄製製作過程影片、拍下成品照片及撰寫競賽英文食譜，除了指導學生，他也參加母親節蛋糕裝飾組、精緻甜點展示兩項比賽奪2金。
黃汶達說，製作時，他結合在地元素，使用當季的草莓、梨山地區的蘋果及外埔火龍果做裝飾，向全世界展示台灣是水果王國。
食科系講師王俊勝則以彰化大村盛產葡萄製作台灣形狀的糕點，在個人觀光伴手禮設計展示摘金。他說，作品要吸引國際評審目光，特別以台灣形狀當造型。由於台灣人的主食是米，糕點製作上，以百分之百的米穀粉取代麵粉，以綠色的抹茶、黃色的薑黃、紅色的紅麴製作3色外皮，代表台灣北中南三地的氣溫，內餡則包製新鮮葡萄做成的內餡，特別用英文食譜向評審說明。
「不管是現場比賽或線上賽，都要實際操作，而且要懂得抓重點！」王俊勝指出，線上比賽花費更多時間，雖然沒有現場比賽的時間壓力，但是，製作過程必須全都錄下來，花一、兩個製作小時卻要剪輯成不到三分鐘的影片。
食科系講師程國恩、今年的畢業生黃紫晴也報名參賽，程國恩在精緻甜點展示、拉糖工藝兩項比賽，獲得1金1銀；黃紫晴則在母親節造型蛋糕展示項目奪金。
程國恩表示，自己擅長做蛋糕麵包糕點，對精緻甜點展示駕輕就熟，3年前開始專研拉糖，此次為驗證學習成果，花了約兩個禮拜，製作「搖滾歌手」拉糖工藝參賽，造型頂著金黃色頭髮手上拿著麥克風及吉他，是難得比賽經驗。
餐旅系大二學生楊承逸首次參加國際線上賽，在西式盤式甜點組摘金。他說，自己擅長麵包製作，卻選擇較不熟的盤式點心參賽挑戰自我，以藍莓口味製作法國傳統歐培拉蛋糕點心。為了讓盤式點心看起來更可口，事先在紙上作業，畫下點綴的圖樣，實際製作時才能一氣呵成，平常則靠著製作點心給家人吃練習，讓手感不生疏。
餐旅系大三學生陳品萱也在精緻甜點展示拿下金牌。她指出，以馬卡龍做發想，結合布列塔尼酥餅創造出新的甜點，雖然口味用傳統的覆盆子、荔枝，但是她改良後讓口感吃起來像是蛋糕，也不會太甜。為了讓保持手感，去年開了一間個人工作室，平常有空便製作餅乾、蛋糕販售，測試市場接受度。
餐旅系助理教授王志榮則烹煮普羅旺斯烤羊排，在西餐主菜展示組奪金。他透露，煎煮羊排時一定要先用油封起來，再進行爐烤、悶烤，才能讓肉汁鎖起來，吃起來肉質細嫩多汁，他搭配義式燉蔬菜、馬鈴薯泥，讓主菜更繽紛。
王志榮說，線上比賽雖然時間比較充裕，但是，他以模擬現場比賽的方式烹煮，全程錄影後也把影片播放給學生看，讓學生熟悉國際賽式規模及比賽流程，讓日後計畫要參加國際賽的學生更有臨場感。
「我的作品利用課餘及假日的時間完成，首次線上比賽很擔心做不好。」在精緻甜點展示摘銀的餐旅系大三學生陳美璇說，她擔任老師助手，跟著老師學習到更多。這次製作天鵝造型泡芙，從烘焙、擠內餡每一個環節皆很注意，一不小心泡芙可能就會塌陷，內餡擠太多也恐變形，作品完成後，特別去學剪接想把作品最好的一面呈現出來，才能有機會第一次參加國際賽便奪牌。
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