弘光科大餐旅系副教授黃汶達國際美食線上賽盤式點心奪金。（陳淑娥攝）

弘光科大餐旅系助理教授王志榮參加國際美食線上賽在西餐主菜展示組奪金。（陳淑娥攝）

2021比利時觀光美食節國際線上大賽，弘光科技大學餐旅管理系、食品科技系師生用台灣在地農特產品製作糕點，做出台灣形狀觀光伴手禮，獲得國際評審青睞勇奪8金佳績。學生說，雖然線上賽缺少臨場感，卻能學習到拍攝作品、剪輯新技巧，期盼疫情趨緩，有機會與世界各國好手一起現場較勁。

餐旅系副教授黃汶達表示，比利時觀光美食協會舉辦的這場賽事從3月初起開放報名，有來自台灣、比利時、荷蘭、日本等10多國數百位選手參加，比賽項目包括個人菜餚類展示、個人烘焙類展示、個人觀光伴手禮設計展示等，參賽者必須要錄製製作過程影片、拍下成品照片及撰寫競賽英文食譜，除了指導學生，他也參加母親節蛋糕裝飾組、精緻甜點展示兩項比賽奪2金。

黃汶達說，製作時，他結合在地元素，使用當季的草莓、梨山地區的蘋果及外埔火龍果做裝飾，向全世界展示台灣是水果王國。

食科系講師王俊勝則以彰化大村盛產葡萄製作台灣形狀的糕點，在個人觀光伴手禮設計展示摘金。他說，作品要吸引國際評審目光，特別以台灣形狀當造型。由於台灣人的主食是米，糕點製作上，以百分之百的米穀粉取代麵粉，以綠色的抹茶、黃色的薑黃、紅色的紅麴製作3色外皮，代表台灣北中南三地的氣溫，內餡則包製新鮮葡萄做成的內餡，特別用英文食譜向評審說明。

「不管是現場比賽或線上賽，都要實際操作，而且要懂得抓重點！」王俊勝指出，線上比賽花費更多時間，雖然沒有現場比賽的時間壓力，但是，製作過程必須全都錄下來，花一、兩個製作小時卻要剪輯成不到三分鐘的影片。

食科系講師程國恩、今年的畢業生黃紫晴也報名參賽，程國恩在精緻甜點展示、拉糖工藝兩項比賽，獲得1金1銀；黃紫晴則在母親節造型蛋糕展示項目奪金。

程國恩表示，自己擅長做蛋糕麵包糕點，對精緻甜點展示駕輕就熟，3年前開始專研拉糖，此次為驗證學習成果，花了約兩個禮拜，製作「搖滾歌手」拉糖工藝參賽，造型頂著金黃色頭髮手上拿著麥克風及吉他，是難得比賽經驗。

餐旅系大二學生楊承逸首次參加國際線上賽，在西式盤式甜點組摘金。他說，自己擅長麵包製作，卻選擇較不熟的盤式點心參賽挑戰自我，以藍莓口味製作法國傳統歐培拉蛋糕點心。為了讓盤式點心看起來更可口，事先在紙上作業，畫下點綴的圖樣，實際製作時才能一氣呵成，平常則靠著製作點心給家人吃練習，讓手感不生疏。

餐旅系大三學生陳品萱也在精緻甜點展示拿下金牌。她指出，以馬卡龍做發想，結合布列塔尼酥餅創造出新的甜點，雖然口味用傳統的覆盆子、荔枝，但是她改良後讓口感吃起來像是蛋糕，也不會太甜。為了讓保持手感，去年開了一間個人工作室，平常有空便製作餅乾、蛋糕販售，測試市場接受度。

餐旅系助理教授王志榮則烹煮普羅旺斯烤羊排，在西餐主菜展示組奪金。他透露，煎煮羊排時一定要先用油封起來，再進行爐烤、悶烤，才能讓肉汁鎖起來，吃起來肉質細嫩多汁，他搭配義式燉蔬菜、馬鈴薯泥，讓主菜更繽紛。

王志榮說，線上比賽雖然時間比較充裕，但是，他以模擬現場比賽的方式烹煮，全程錄影後也把影片播放給學生看，讓學生熟悉國際賽式規模及比賽流程，讓日後計畫要參加國際賽的學生更有臨場感。

「我的作品利用課餘及假日的時間完成，首次線上比賽很擔心做不好。」在精緻甜點展示摘銀的餐旅系大三學生陳美璇說，她擔任老師助手，跟著老師學習到更多。這次製作天鵝造型泡芙，從烘焙、擠內餡每一個環節皆很注意，一不小心泡芙可能就會塌陷，內餡擠太多也恐變形，作品完成後，特別去學剪接想把作品最好的一面呈現出來，才能有機會第一次參加國際賽便奪牌。