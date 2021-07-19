日前小米在台推出紅米（Redmi）系列新機，若是看重手機CP值的朋友，肯定會立即對它施以關注。到底Redmi Note 10 5G在效能表現上超值不超值，請看以下評測。

首先來介紹一下Redmi Note 10 5G的外觀，Redmi Note 10 5G提供總共提供極光綠、夜暮藍、彩光銀、石墨灰四種顏色，本次評測的機種為「夜暮藍」款式。機背上的色彩可隨不同角度的光線折射而漸變，整體採用3D曲線設計，持握上手感滿舒適的；機身右側電源鍵支援指紋解鎖。此外支援NFC技術，換句話說在台可使用Google Pay付款。機身頂端有3.5mm耳機孔，機身搭配三選二SIM卡卡槽。

Redmi Note 10 5G包裝內容物。評測手機並非提供台灣用插頭規格，預計台版將不會如此。（黃慧雯攝）

Redmi Note 10 5G左側與底部。（黃慧雯攝）

Redmi Note 10 5G右側與頂端。（黃慧雯攝）

Redmi Note 10 5G搭配三選二卡槽。（黃慧雯攝）

Redmi Note 10 5G主相機突起的狀態。（黃慧雯攝）

以跑分結果來看，Redmi Note 10 5G在安兔兔評測取得264814分，在Geekbench 5得到單核心項目、多核心項目各取得550以及1720分。以中華電信5G卡在新北市新莊區的宏匯廣場外頭測試5G得到平均下載速度500 Mbps、上傳速度35.625 Mbps的結果。

Redmi Note 10 5G的安兔兔評測（左）、Geekbench 5跑分結果。（手機截圖）

Redmi Note 10 5G的5G測速結果。（手機截圖）

Redmi Note 10 5G搭載6.5吋解析度為2400 x 1080 FHD+的螢幕，支援90Hz更新率，其具備AdaptiveSync技術可依據使用狀態自動調整螢幕更新率，讓使用高更新率的同時，也能讓電量使用效能極大化。也配備360°環境光線感應器，可偵測不同環境的光源來自動調整亮度；閱讀模式3.0提供接近紙本書籍的閱讀感受，讓你在手機上也可體驗更舒適的閱讀體驗。Redmi Note 10 5G配備5000mAh電池，隨盒附贈22.5W充電器，手機支援18W快速充電。

Redmi Note 10 5G搭載MediaTek天璣700八核心處理器，採用7nm製程，CPU時脈最高可達2.2GHz，搭配ARM Mali GPU G57。晶片支援5G雙卡雙待，支援目前台灣市場現行5G全頻段。另外在台推出的版本是搭配6GB LPDDR4X RAM，與128GB ROM（UFS 2.2)，UFS 2.2閃存技術相較前一代連續寫入速度提高100％

對於許多消費者都相當重視手機的拍照性能，Redmi Note 10 5G配備AI三鏡頭相機，可用4800萬像素主相機（f/1.79）拍攝出高解析度照片；200萬像素微距鏡頭(f/2.4)捕捉生活中的各種精彩視角；200萬像素景深鏡頭(f/2.4)自然模糊背景，讓畫面聚焦於人像主體。前置相機配備800萬像素鏡頭(f/2.0)，支援內建AI美顏、背景模糊和景深控制功能。此外，Redmi Note 10 5G支援夜景模式，在低光源的環境下也能捕捉影像；並內建影片微距模式、縮時影片、慢動作影片等錄影功能。

Redmi Note 10 5G的一倍、十倍數位變焦照片。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro的一倍、十倍數位變焦照片。（黃慧雯攝）

Redmi Note 10 5G（左）與iPhone 12 Pro的日間拍攝對比（1）。（黃慧雯攝）

Redmi Note 10 5G（左）與iPhone 12 Pro的日間拍攝對比（2）。（黃慧雯攝）

Redmi Note 10 5G（左）與iPhone 12 Pro的日間拍攝對比（3）。（黃慧雯攝）

Redmi Note 10 5G（左）與iPhone 12 Pro的日間拍攝對比-HDR。（黃慧雯攝）

Redmi Note 10 5G（左）與iPhone 12 Pro的日間拍攝對比-微距。（黃慧雯攝）

Redmi Note 10 5G（左）與iPhone 12 Pro的夜間拍攝對比（1）。（黃慧雯攝）

Redmi Note 10 5G（左）與iPhone 12 Pro的夜間拍攝對比（2）。（黃慧雯攝）

Redmi Note 10 5G（左）與iPhone 12 Pro的夜間拍攝對比（3）。（黃慧雯攝）

Redmi Note 10 5G（左）與iPhone 12 Pro的夜間拍攝對比（4）。（黃慧雯攝）

以簡易對比Redmi Note 10 5G對比iPhone 12 Pro(三顆鏡頭都是1200萬畫素）的日夜拍結果來看，Redmi Note 10 5G可以支援10倍數位變焦，但是放大後的效果並不好；高對比環境下，iPhone 12 Pro在明亮處與昏暗處的對比與細節表現更佳。但若不去比較這樣的極端場景，一般場景下，兩者的效果算是很不錯。夜間拍攝Redmi Note 10 5G雖然有支援夜間模式，不過拍攝上若是拍攝到容易晃動的物體（例如花朵），或是手持情況不穩定，比較容易拍出失敗的作品。另外缺失超廣角相機，略顯可惜。平時若很喜歡拍廣闊場景的使用者，可以參酌考量。

Redmi Note 10 5G 6GB + 128GB售價為新台幣$6999元，7月1日起已經可以搭配中華電信、遠傳電信、台灣之星、亞太電信方案。另外官方提供自2021年6月24日至9月30日期間購買Redmi Note 10 5G，再送6個月內免費螢幕維修服務一次（價值約新台幣$1400元）的售後。

總評

嚴格來說，Redmi Note 10 5G援90Hz的螢幕更新率，對於玩遊戲有追求流暢畫面的使用者來說，可堪使用，5000mAh的電量在作為常用機種來說，也能讓不少人安心。不過只支援單側喇叭，使用外擴揚聲器來聽音樂、追劇的話，無法支援立體聲可能會影響不少體驗感受。相機上可支援一般情景的拍攝，也缺少廣角相機，在夜拍上效果很可能無法對應較為嚴峻的情況。但若以5G入門機種來看，並且考量預算，價格算是相對親民，用於工作、或是備用，都算是很推薦的選擇。