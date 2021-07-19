日前小米在台推出紅米（Redmi）系列新機，若是看重手機CP值的朋友，肯定會立即對它施以關注。到底Redmi Note 10 5G在效能表現上超值不超值，請看以下評測。
首先來介紹一下Redmi Note 10 5G的外觀，Redmi Note 10 5G提供總共提供極光綠、夜暮藍、彩光銀、石墨灰四種顏色，本次評測的機種為「夜暮藍」款式。機背上的色彩可隨不同角度的光線折射而漸變，整體採用3D曲線設計，持握上手感滿舒適的；機身右側電源鍵支援指紋解鎖。此外支援NFC技術，換句話說在台可使用Google Pay付款。機身頂端有3.5mm耳機孔，機身搭配三選二SIM卡卡槽。
以跑分結果來看，Redmi Note 10 5G在安兔兔評測取得264814分，在Geekbench 5得到單核心項目、多核心項目各取得550以及1720分。以中華電信5G卡在新北市新莊區的宏匯廣場外頭測試5G得到平均下載速度500 Mbps、上傳速度35.625 Mbps的結果。
Redmi Note 10 5G搭載6.5吋解析度為2400 x 1080 FHD+的螢幕，支援90Hz更新率，其具備AdaptiveSync技術可依據使用狀態自動調整螢幕更新率，讓使用高更新率的同時，也能讓電量使用效能極大化。也配備360°環境光線感應器，可偵測不同環境的光源來自動調整亮度；閱讀模式3.0提供接近紙本書籍的閱讀感受，讓你在手機上也可體驗更舒適的閱讀體驗。Redmi Note 10 5G配備5000mAh電池，隨盒附贈22.5W充電器，手機支援18W快速充電。
Redmi Note 10 5G搭載MediaTek天璣700八核心處理器，採用7nm製程，CPU時脈最高可達2.2GHz，搭配ARM Mali GPU G57。晶片支援5G雙卡雙待，支援目前台灣市場現行5G全頻段。另外在台推出的版本是搭配6GB LPDDR4X RAM，與128GB ROM（UFS 2.2)，UFS 2.2閃存技術相較前一代連續寫入速度提高100％
對於許多消費者都相當重視手機的拍照性能，Redmi Note 10 5G配備AI三鏡頭相機，可用4800萬像素主相機（f/1.79）拍攝出高解析度照片；200萬像素微距鏡頭(f/2.4)捕捉生活中的各種精彩視角；200萬像素景深鏡頭(f/2.4)自然模糊背景，讓畫面聚焦於人像主體。前置相機配備800萬像素鏡頭(f/2.0)，支援內建AI美顏、背景模糊和景深控制功能。此外，Redmi Note 10 5G支援夜景模式，在低光源的環境下也能捕捉影像；並內建影片微距模式、縮時影片、慢動作影片等錄影功能。
以簡易對比Redmi Note 10 5G對比iPhone 12 Pro(三顆鏡頭都是1200萬畫素）的日夜拍結果來看，Redmi Note 10 5G可以支援10倍數位變焦，但是放大後的效果並不好；高對比環境下，iPhone 12 Pro在明亮處與昏暗處的對比與細節表現更佳。但若不去比較這樣的極端場景，一般場景下，兩者的效果算是很不錯。夜間拍攝Redmi Note 10 5G雖然有支援夜間模式，不過拍攝上若是拍攝到容易晃動的物體（例如花朵），或是手持情況不穩定，比較容易拍出失敗的作品。另外缺失超廣角相機，略顯可惜。平時若很喜歡拍廣闊場景的使用者，可以參酌考量。
Redmi Note 10 5G 6GB + 128GB售價為新台幣$6999元，7月1日起已經可以搭配中華電信、遠傳電信、台灣之星、亞太電信方案。另外官方提供自2021年6月24日至9月30日期間購買Redmi Note 10 5G，再送6個月內免費螢幕維修服務一次（價值約新台幣$1400元）的售後。
總評
嚴格來說，Redmi Note 10 5G援90Hz的螢幕更新率，對於玩遊戲有追求流暢畫面的使用者來說，可堪使用，5000mAh的電量在作為常用機種來說，也能讓不少人安心。不過只支援單側喇叭，使用外擴揚聲器來聽音樂、追劇的話，無法支援立體聲可能會影響不少體驗感受。相機上可支援一般情景的拍攝，也缺少廣角相機，在夜拍上效果很可能無法對應較為嚴峻的情況。但若以5G入門機種來看，並且考量預算，價格算是相對親民，用於工作、或是備用，都算是很推薦的選擇。
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