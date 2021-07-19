「@呼倫貝爾發佈」微信公眾號今天（7月19日）發布消息，從7月17日開始，呼倫貝爾市陸續出現強降雨天氣，導致部分地區出現洪澇災害。

18日，莫力達瓦達斡爾族自治旗開放式溢洪道永安水庫、新發水庫相繼出現決口、潰壩，導致1萬6660人受災，32萬5622畝農田被淹，水毀橋梁22座、涵洞124道、公路15.6公里、路肩1萬9748公尺。

截至目前，無人員傷亡報告；洪峰已經過境，諾敏河段水勢已全線回落，經濟損失情況正在進一步統計中。

針對近日連續降雨的極端天氣，呼倫貝爾市、莫力達瓦達斡爾族自治旗兩級黨委、政府迅速啓動《呼倫貝爾市防汛抗旱應急預案》，科學研判，分別啓動防汛Ⅱ級、Ⅰ級應急響應，本著「人民至上，生命至上」原則，提前緊急轉移疏散群眾到安全地點。

災情發生後，呼倫貝爾市委、政府按照國家應急部、水利部，自治區黨委、政府主要領導和分管領導指示批示精神及松遼委、自治區有關部門工作要求，第一時間進行工作調度，派出專家組和消防專業救援隊伍馳援一線災區。

目前，受災地區幹部群眾正在全力搶險，生產生活正在有序恢復，受災群眾均已得到妥善安置。