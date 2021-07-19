中澳外交僵局不斷加深，如今又在新冠疫情肆虐下，開闢了另一個戰場。

據CNN新聞網19日報導，北京說，坎培拉正阻撓它在太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）推出中國疫苗。而澳洲太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）說，他們支持巴紐根據主權做決定。可是北京並不那麼認為，7月初時，中方官媒《環球時報》指控澳洲，妨害中國疫苗在太平洋推出疫苗。1名中國外交部發言人痛批澳洲，說它破壞亞太地區的疫苗合作。

多年來，中澳不斷在太平洋較勁，而相關區域對兩國都有戰略優勢的重要性。而巴紐位於美國和亞洲之間，無論對澳洲或中國來說，都是關鍵軍事集結地，也是未來可能的防禦設施設置點。

澳洲和太平洋有長期的經濟和文化關係，對坎培拉的國家安全來說，確保北京不在亞太占有重要地位至關重要。而對北京來說，相關區域則象徵擴張影響力的機會，如今種種政治運作都使巴紐的新冠疫情成為中澳另一個角力場。

雖然巴紐逃過了2020年最嚴重的新冠疫情，但今年病例卻飆升，至今有超過1.7萬人確診，179人喪生。就在當地病例2月攀升時，北京宣布將提供疫苗。但巴紐直到5月才批准，而《環球時報》認為，這是澳洲從中作梗的結果。