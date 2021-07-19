30歲大陸男星吳亦凡是韓團EXO前成員，長相英俊、身材高挑又有才華，得到眾多迷妹支持，但他最近遭爆玩弄多人感情及身體，女網紅都美竹還跳出來寫近2千字長文揭露其惡行，儘管吳亦凡本人全盤否認，目前風向仍傾於女方。今（19日）又有女星張丹三出示被吳亦凡搭訕的對話截圖，內容提及有無發生性關係、喜歡的女生一定要上等，讓張丹三覺得很不被尊重。

張丹三在微博心有餘悸的表示：「想想就很害怕，其實他也有來找過我，之前也沒打算說什麼，但最近看到越來越多的討論，才意識到這個實質就是欺騙！而且利用自身光環不止欺騙了我一個…」從她公開的多張私密對話截圖中，可以得知吳亦凡去年8月透過朋友加了張丹三的微信，熱情的向女方表白並誇讚她超級美，並問「你乖嗎平時」張丹三一度不解真實意思，吳亦凡才解釋是指感情方面，她再反問後，吳亦凡回：「我很乖阿……我比較希望另一半乖，就是其實我想好好談戀愛找女朋友啦……但是一直沒遇到，所以很喜歡你。」

聊了兩天，吳亦凡提出見面要求，認定張丹三符合喜歡的標準，打包票保證如果交往會好好在一起，後來又說談戀愛、結婚的對象一定要找乾乾淨淨的女孩，問張丹三「你也是吧？母胎SOLO（單身）？」並繼續追問細節：「談得久嗎？你沒有傻傻的交付全部吧？就是你們沒有發生過關係吧！」張丹三覺得這話題很詭異，吳亦凡解釋：「我其實就是想說女孩子第一次很重要，不要輕易給出去。」接著傳達男生的第一次不重要，能力才是重點。

兩人第一次碰面選在晚上十點的飯店，張丹三想說吳亦凡的大明星身份不便所以沒多疑，但都有保持適當的距離，結果吳亦凡好幾次主動抱住她，說：「喜歡的車一定要得到，喜歡駕馭的感覺，就像喜歡的女生一定要上」兩人一起吃炸雞時，吳亦凡用嘴餵她雞皮，甚至伸手撫摸胸部但沒得逞。

眼看吳亦凡的黑料越爆越多，張丹三驚覺事情沒那麼簡單，認定吳亦凡利用自身光環到處騙女生，慶幸自己比較遲鈍、酒量還可以，沒有發生後悔的事情，但希望透過這次的揭發讓吳亦凡的粉絲清醒點。對此吳亦凡團隊尚未對張丹三的爆料做出回應。

張丹三微博爆料全文。（圖／微博@張丹三）

吳亦凡和張丹三的私密對話。（圖／微博@張丹三）

吳亦凡和張丹三的私密對話。（圖／微博@張丹三）

吳亦凡和張丹三的私密對話。（圖／微博@張丹三）

吳亦凡和張丹三的私密對話。（圖／微博@張丹三）

吳亦凡和張丹三的私密對話。（圖／微博@張丹三）

吳亦凡和張丹三的私密對話。（圖／微博@張丹三）