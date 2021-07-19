儘管疫情侵襲全台，重創零售業，但還是有小少數的熱門商圈，店面竟「一店難求」。最新調查顯示，台北市的信義區、師大、政大、四平街等四大商圈，店面平均空置降至０，呈現一店難求。

欣元商仲公司今（19）日公布最新店面調查，針對台北市145個店面商圈，調查10米以上主要路段，店面空置率在3％內的商圈，店面總數共有11713家。

結果顯示，整體平均空置率是6.21％。

店面空置率在3％以內共有10個代表性商圈，「信義區、師大、政大、四平街」四個店面商圈，店面空置率都是「0％」。

至於其他在3％以內的商圈，包括有：南昌街、伊通街、民生馬偕、中山南西、萬芳醫院及石牌。

欣元商仲總經理焦文華表示，台北市店面租金，今年下半年將「落底止穩」，現在就是連鎖店「展店的最好時機」。疫情是壓垮內需產業的「最後一根稻草」，疫情也應該是最後一個利空。

焦文華分析，本次店面空置率調查，整體平均的空置率是6.21％，並不算高，疫情造成經濟停滯原本評估應有8~10％的空置率，主因和房東認清事實，大幅調降租金有關。

焦文華指出，本次調查有四個商圈：信義區、師大、政大、四平街，店面空置率都是「0％」，店面滿租，一店難求，在觀光客不來，疫情衝擊下，沒有空租店面，實屬不易。

焦文華表示，近期疫情明顯趨緩，可望在近期內解封，如能大規模鬆綁各項限制，解封後的報復性消費，將帶動零售內需市場復甦，為經濟注入活水。