中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，國內疫情進入三級警戒時暫停轉換移工，7月初針對家事移工以及相關產業有調整，這次勞動部進一步放寬，7月20起各類型移工將恢復調派，同個公司不同廠房、工地可以轉移，但是轉換到另一廠房需要工作達單次60天以上，轉換前需要安排移工檢驗3天前的PCR檢測，雇主在防疫期間，對外籍工作者的生活也需要妥善管理。

中央流行疫情指揮中心今(19)日表示，國內疫情已較為穩定，為兼顧國內妥善安排人力及實務上業務需求，自今(2021)年7月20日起恢復移工調派至同一雇主之其他工作場所。至於工作延伸(即雇主指派移工至客戶契約履行地工作)，考量移工流動性較高及染疫風險，仍暫緩解封，未來將視疫情再行檢討。

指揮中心說明，近期評估國內整體疫情及產業發展需要，將自7月20日起恢復調派移工變更工作場所，雇主符合下列情形，得調派移工變更工作場所單次達60日以上，其餘單次未達60日以上者仍不得調派：

一、安排移工核酸檢驗（下稱PCR）且PCR結果須為陰性：如為須向勞動部申請調派許可者(如營造業)，須於申請日(含)前3日內安排移工檢驗PCR，且PCR結果須為陰性，始得向勞動部提出申請。另其他工作類別無須經勞動部許可得逕調派者，須於調派日(含)前3日內安排移工檢驗PCR，且PCR結果須為陰性，始得調派移工，又調派前應先將PCR檢驗結果送當地勞工主管機關備查。

二、雇主應依指引辦理防疫措施：倘若移工檢測PCR確診時，雇主應善盡雇主責任，並依勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，配合衛生單位安排就醫或送集中檢疫所隔離治療，並依確診個案處置及解除隔離治療條件續處。倘若移工檢測PCR陰性，雇主調派移工仍應依指引，每日進行移工健康監測及記錄移工出入足跡。

指揮中心進一步表示，雇主調派移工變更工作場所單次達60日以上者，如未於上開規定期限內安排移工檢驗PCR，未依規定向勞動部申請或未送當地勞工主管機關備查，將依「就業服務法」第57條第4款及第68條第1項規定，處新臺幣3萬至15萬元罰鍰；若違反2次以上，將廢止雇主聘僱許可及管制聘僱移工名額。另雇主如委託仲介公司辦理移工生活照顧，因仲介公司未善盡受任事務，違反上開防疫措施，將依仲介公司違反「就業服務法」規定，處新臺幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。