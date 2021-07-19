拚防疫也拚經濟，澎湖縣議會邀集縣府及立委楊曜共商防疫大計，3方達成共識將於年底疫情趨緩時刻，比照去年普發澎湖縣民振興消費禮金1000元，藉此力道擴大內需活絡經濟。

立委楊曜表示，中央已於16日分配予澎湖5500劑AZ疫苗，下一波再撥發1萬5500劑，未來3周澎湖將有2萬1000劑AZ疫苗持續擴大施打計畫，確保達標群體免疫功效。

縣長賴峰偉強調，澎湖累計疫苗接種3萬多人次，疫苗接種人口涵蓋率33％高居全國第1名，現階段積極提高疫苗施打覆蓋率是首要工作，大聲疾呼有疫苗就是好疫苗，不分廠牌儘快接種，號召澎湖鄉親同島一命全民防疫。

議長劉陳昭玲特別指出外籍移工的防疫漏洞，建議縣府盡速彙整造冊，協助排定時程施打疫苗。

針對警戒微解封，年底前疫情可望趨緩，縣長、議長、立委積極討論未來調整因應之道，尤其關切下一階段振興經濟預案，帶動地方經濟發展。

因應百業蕭條與民生困頓，3方達成共識將比照去年發放振興消費禮金，普發澎湖鄉親每人1000元，彰顯地方政府照顧鄉親的善意與誠意