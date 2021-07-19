三級警戒解封有望，餐飲龍頭王品集團開出「強心」第一槍，宣布解封後將按照原訂計畫全台拓點，目前排定開工裝修的店面有15家，若加計今年1-4月新開6店、5-7月也新開6店，和牛涮、聚都也原訂規劃到南部拓點，全年新增店數逼近30店。

王品集團旗下主打「法式氛圍的創意越式料理」的沐越，位於台北市中正區羅斯福路的分店因租約到期將不再續租，預計7月底熄燈，這也是沐越繼台中公益路店、復興南店之後，第三家熄燈的沐越分店，也引發餐飲龍頭是否「撐不住」的揣測。

王品表示，部分品牌門店因租約到期不續租，感謝各界關心與詢問，集團應對疫情期間的策略就是「汰弱留強、加速發展」，至於沐越羅斯福店將會由集團旗下的新品牌承接開新店，也期盼解封後，消費者能續支持。

王品強調， 過去幾年始終看好台灣經濟發展，秉持「品牌為先」的經營理念，自2020年新冠疫情爆發，餐飲商圈、營業型態都出現新的變化，不少一級商圈釋出好點位，王品也把握時機，加速展店，但也有些舊店點績效不如預期，必須汰弱留強。

對於三級解封有望，王品強調，台灣可以控制疫情、早日降級解封、開放餐廳內用、民眾也可以早日回到正常生活，集團也會努力做好準備，開啟新的成長新局面，畢竟品牌經營需要長久、持續不斷努力。聚焦資源、適度調整品牌和門店規模，才能符合消費者的需求，帶來更大的商機。