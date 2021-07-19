中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增15例本土、1例死亡，且不明感染源連續一週都低於10例，指揮官陳時中今天表示，7月26日之後三級警戒可能降到二級警戒，但這個期間我們的精神是循序漸進，但未來疫情發生任何可能性的時候，就會重新回到緊縮。

對於未來降級後，作法會沿用嗎？陳時中表示，指揮中心會延續作法，降到二級，地方政府必須按照原本二級的規定，不能說已經不是三級還硬要照著三級強度來做，除非若疫情有特別情況，我們會特別研議。

陳時中更指出，就算降級後，戴口罩、保持社交距離、勤洗手這三件事情，「要一起過很久了」。

對於邊境管制部分，陳時中說，國際疫情再起，邊境隨時滾動式檢討且只會更嚴不會更鬆。

至於國內個案數減低，不明感染源也連續一段時間低於10例，陳時中表示，昨天（18日）社區群聚往前推一週，一週5例，漸漸發現疫情已經被控制。三級警戒可能降到二級警戒，但這個期間我們的精神是循序漸進，強化預防、應變能力，這幾點做好，希望國外很多突然放鬆時，疫情再起來，就要緩步的走，任何可能性的時候，就會重新回到緊縮。

至於台大公衛學者陳秀熙日前曾建議可以降到2.5級，屆時是否會有相關防疫措施？陳時中表示，若決定要降級，先決條件一定是「二級中滾動式的檢討」，不會是一個鋼性的，他強調，疫情在變化，人的感覺也在變化，須讓這兩個搭配得好，不至於太快產生防疫疲乏。

至於未來是否可以在戶外用餐，或是同住家人可以在戶外野餐？陳時中說，會朝家人可以戶外用餐來規劃，但不認識的人，仍希望一群、一群拉開社交距離，但最後還是要各主管單位去擬定。