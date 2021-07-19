一輛特斯拉停在沙灘上。（截自臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》）

一輛特斯拉停在沙灘上，遭大浪「滅頂溼身」。（截自臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》）

電動車與航運股堪稱近期台股最熱題材，股民熱烈討論「車票」與「船票」。不過有網友分享照片，只見一輛全黑特斯拉停在海邊沙灘上，下一秒大浪來襲，特斯拉瞬間「滅頂」，讓網友忍不住驚呼：特斯拉也要當航海王？

一名網友在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》分享2張照片並留言：「特斯拉也要當航海王」，只見一輛全黑特斯拉轎車停在海邊沙灘，接著一波大浪襲來，整輛特斯拉慘遭「滅頂」，全車被白色浪花覆蓋。

眾多網友看了忍不住驚呼：「買航海股有賺 祭海龍王」、「真的是特濕啦」、「特斯拉有航海模式還要我特地說嗎」、「特斯拉自動駕駛 車輛也會自動選擇玩水？」、「不就是零錢 掉在海裡。你們這小題大作幹嘛」、「有錢人就是任性 不用修直接可以報廢」、「恭喜成交資源回收場收」、「大家都錯了，這是最新科技，自動補充電池的電解水。PS.充電中～～～～」。