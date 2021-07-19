中鋼(2002)受惠6月內銷盤價大漲，單月獲利創新高，6月自結合併稅前淨利83.06億元，比5月的76.26億元再增長9%，單月每股合併稅前淨利達0.52元；上半年自結合併稅前淨利352.01億元，比去年同期的虧損38.19億元大幅轉佳，每股合併稅前約賺2.23元，上半年獲利同步攀高。

中鋼第二季鋼價逐月上漲，單月獲利同步逐月上升，自結4月合併稅前淨利61.69億元，5月達76.26億元，6月續攻上83.06億元新高。中鋼第二季自結合併稅前淨利約221.02億元，創新高，單季每股合併稅前約賺1.4元。

中鋼表示，6月鋼鐵事業群整體受惠鋼市強勁復甦，銷售單價持續往上攀升且單價漲幅大於單位成本漲幅，帶動營業利益增加，另業外中鴻轉投資燁聯處分及評價利益較高，6月整體合併稅前淨利較5月增加6.8億元。

因整體銷售量略降，中鋼6月營收388.23億元，比5月新高減少2%；因鋼價上揚，單月營業淨利78.83億元，月增7%，加上業外挹注，6月自結合併稅前淨利83.06億元，月增9%。

中鋼第二季需求持續熱絡，4月內銷盤價續小漲，5月平均漲幅擴大至約8%，6月再漲約8%；第二季營收及獲利將創下新高。

上半年鋼市暢旺以及鋼價逐月逐季上揚，中鋼上半年營運交出同期新高的成績。

中鋼今年1~6月合併營收2132.69億元，年增42%；受惠鋼價續揚，獲利亮麗；今年1~6月自結營業淨利332.47億元，比去年同期的虧損34.16億元大增1073%；今年1~6月自結稅前淨利352.01億元，比去年同期的虧損38.19億元大增1022%。1~6月自結每股合併稅前獲利約2.23元。

中鋼為協助穩定物價，7月以及8月的月盤產品以平盤開出，中止先前連12個月漲勢；第三季季盤產品順勢補漲，全產品平均調幅4.1%，中鋼第三季鋼品漲幅縮減，但可維持不錯的利潤。

展望下半年，隨著整體鋼市環境穩健向上發展，需求面穩健成長，成本面因煤、鐵及煉鋼所需副原料價格居高，以及採更環保製程等墊高煉鋼成本，均有助支撐鋼廠報價，中鋼今年營運也將比去年明顯跳升。

中鋼第一季合併營收978.21億元，年增約25.5%，毛利率為16.33%，合併稅前淨利130.99億元，每股合併稅前約賺0.83元，歸屬於母公司業主淨利90.26億元，每股淨利0.58元。