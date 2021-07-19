全球新冠肺炎疫情持續延燒，且電動車平價化，資料庫中心及電動車為台達電(2308)帶來不少商機，台達電董事長海英俊表示，疫情之下商機最大是資料庫中心，公司在資料庫中心著墨很多，有不少產品，電動車價格下降後需求會起來，很期待電動車以後的發展。

台達電今天股東會，會後舉行線上記者會，由海英俊親自主持，儘管歐美及大陸等各國加速施打疫苗，但Delta病毒在印度、泰國、印尼及馬來西亞等東南亞各國肆虐，台達電在印度及泰國的廠區亦有部分員工確診，不過海英俊表示，雖然疫情造成營運上困擾，影響並不大。

海英俊表示，現在全球疫情好像好一點，但Delta等變種病毒傳播速度及嚴重性比之前嚴重許多，可能還要跟疫情相處一陣子，台達努力在疫情之下維持正常運作，無論客戶或供應商都保持不斷鏈。

疫情讓遠端工作成為常態，亦加速工業自動化智能製造及大型資料庫中心建置需求；海英俊表示，疫情下終端設備除：電腦及手機需求，最大的商機為資料庫中心，由於資料傳輸愈來愈多，且速度愈來愈快，資料庫中心建置規模不僅愈來愈大，又要便宜省電，台達在資料庫中心著墨很多，有不少產品，看好大型資料庫中心商機。

在電動車方面，海英俊表示，電動車因各國政府支持，且近兩年電動車價格下滑，除Tesla Model 3，福斯等各大車廠新推出的電動車價格也不貴，預期買電動車的人會很多，電動車是台達選定成長領域，我們投資很多人力物力，經過許多年努力已看到成果，電動車每年都是40%到50%成長，我們跟全世界大車廠都有長期合作關係，很期待電動車以後發展。

近來歐美開始研擬課徵碳稅，中國全國碳交易市場也正式啟動線上交易，對此，海英俊表示，台達算全世界很早就開始準備的公司，也綜合考量全球製造廠區的內外部碳成本訂定2021年內部碳價為每公噸300美元，也就是每一個事業群產品耗費多少能源、排了多少碳，我們跟他們收費，這些收取的費用將用於購買碳權或是落實碳中和計畫。