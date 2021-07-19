【旅遊經 編輯部報導】

喜歡野生動物嗎？想更進一步了解這些小動物們在山林間如何生活？並近距離感受這野生動物的魅力嗎？八仙山自然教育中心所舉辦「在家森林筆記」線上系列活動，第二場活動將推出「生態大探索－八仙山生物」，將推出三個梯次活動，包括：7月29日（四）、8月12日（四）、8月26日（四），19:30-20:50，將在YouTube 平台直播方式進行，推出1.3小時線上課程，歡迎對野外觀察有興趣的初學者及親子家庭報名參加，每場上限50名帳號，每帳號優惠價150元。

有別於此系列第一個主題「你沒看過的趨光世界」的點燈調查方式，「生態大探索」將借用觀眾們靈敏的雙眼和耳朵，在漆黑的森林裡，利用手電筒輔助，學習自然觀察的技巧，尋找躲藏在石縫或樹叢的小動物。人的聽覺感受在黑暗中會被放大，處處充滿驚奇，不用出門就能感受生氣勃勃的山林環境。

透過直播也能近距離觀察生物(圖片：林務局東勢林區管理處提供 )

「在家森林筆記」第一個主題首映後，八仙山自然教育中心立刻收到許多家長熱情「催促」，希望未來還有其他戶外相關的線上課程，不僅在網路上能近距離觀察生物是難得的體驗，或許還能幫助不方便上山的小朋友接觸大自然。

與蜥蜴大眼瞪小眼(圖片：林務局東勢林區管理處提供 )

林務局東勢林區管理處邀請民眾把「八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心」Facebook粉絲頁設定為「搶先看」，除了接收最新的課程資訊和園區開放消息，最重要的是在居家防疫期間保持與大自然連結的心。 相關課程可至活動網站查詢！