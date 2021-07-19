種植植栽不僅可以培養興趣也可以讓心情變好（林口區公所提供／戴上容新北傳真）

湖里里黃清龍里長與社福志工討論植栽培養方式（林口區公所提供／戴上容新北傳真）

全台三級警戒，許多獨居弱勢長者陷入困難，林口區公所幸福轉運讚志工隊，持續關懷150位獨居長者外，也絞盡腦汁提出創意遠距方法，降低長者不安，例如：提供盆栽讓長者種植，鼓勵長者在家寫書法，公所待疫情趨緩後，擬設「疫情成果展」，讓大家看到長者疫情中的作品。

林口區公所社會人文課長李圳杰表示，公所去年推動幸福轉運讚計畫，鼓勵在地鄰里、社區發展協會、社團成立志工團隊就近關懷獨居長輩和弱勢家庭，如今面對疫情也不中斷，志工隊創意發想，目前共推出種植植栽及書畫學習2種方案，並安排具有農業和書畫專長的志工協助指導。

林口區公所指出，活動由在地里長們、社區協會提供長者們療癒盆栽，邀請長者在家陪育小茶苗、九層塔、大王椰子和多肉植物等，另外也準備的書畫用具，可以讓長者在家大顯身手。

麗園里長黃添福表示，2個多月的疫情警戒，大家宅在家中，透過植物的陪伴大大降低生活無聊感，培育植物也能分享心得；湖南里黃清龍指出，這次活動由湖南社區發展協會提供植栽，也讓志工關懷訪視時，和長者有更多輕鬆的聊天話題。

林口東南社區發展協會李淑真理事也分享，一位獨居的黃伯伯前往接種新冠肺炎疫苗當下出現暈眩不適，在公所疫苗接種站和東南社區發展協會的接力關懷下，協會志工連續一週不間斷接力關懷黃伯伯的疫苗反應，讓長者心理焦慮降到最低。

林口區公所藍品畯表示，疫情期間林口幸福轉運讚的志工團隊默默的關心付出，排解對於疫情緊張的壓力，隨著疫情趨緩，近期有志工團隊提出園藝和藝術陪伴計畫，由志工團隊透過定期的訪視和一對一指導等多元的關懷方案，讓長者能與社會互動。