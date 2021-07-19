【愛傳媒特約記者賴御文報導】鳳梨是非常受歡迎的水果，台灣2021年鳳梨年產量約42萬噸，主產地屏東產量近3成，高雄、台南各占1成5。北台灣也有少量種植，包括台北市北投以及新北市淡水與三芝。北投在清朝盛產鳳梨，還形成鳳梨宅聚落，不過現在只剩零星種植了；三芝則是最近開始試種金鑽鳳梨。

一般民眾可能不知道，台灣鳳梨品種有三類，包括在來、開英及改良品種，多數民眾吃的都是改良品種；少數民眾吃過的土鳳梨是開英種，其實來自南美洲；更土的鳳梨是在來種，俗稱本島鳳梨，現在只有很少量種植，一般民眾不要說沒吃過，恐怕連聽都沒有聽過，雖然外觀很像一般鳳梨，但品種不同（見照片，旺梨小鎮授權使用）。

其實台灣沒有真正的本土鳳梨，最早是清朝隨著漢人移民而來，網路上有人說是康熙33年、西元1694年由鄭成功引進。其實這一年離鄭成功1662年過世已經32年，距鄭克塽投降清朝的1682年也已12年，可見資訊有誤。

清朝來台的鳳梨就是在來種，俗稱本島鳳梨，味香蒂深，可說是台灣的第一代鳳梨。康熙56年、西元1717年的《諸羅縣志》記載了鳳梨名稱的由來：「臺人名鳳梨，以末有葉一簇，如鳳尾也，取尾種之，著地即生。」

本島鳳梨在台灣發展兩百多年，到了日治時期逐漸被取代，理由是蒂深不適合製作罐頭，所以日本人找來了替代的南洋品種，就是開英種，成為台灣的第二代鳳梨。

台灣鳳梨罐頭的創始人是大阪人岡村庄太郎，他在明治28年、西元1895年來到台灣，因為看到日本大量進口鳳梨罐頭的商機，從明治33年、西元1900年開始試做鳳梨罐頭，在鳳山設立「岡村鳳梨罐詰工場」，也就是罐頭工廠。在此同時，櫻井芳之助也在彰化製作鳳梨罐頭，他本來想以當地蚵仔製作罐頭，失敗後改用中部盛產的鳳梨製作罐頭。

由於本島鳳梨的蒂深，製作罐頭太費人工去挖除，所以找到夏威夷來的品種，smooth cayenne，一開始稱為南洋種。smooth意指平滑無刺，Cayenne則是地名，是南美洲國家蓋亞那的首府，現在一般譯為蓋亞。由此可見，此一鳳梨品種是來自於南美洲。

南洋種鳳梨直到1930年代，趁著寒害造成本島鳳梨歉收，才在中部的彰化等地大舉推廣，八卦山更成為種植的主要地區。總督府在昭和年間的1930 年代將鳳梨罐頭工廠收歸國營，1940年代參照英文發音，才把南洋種定名為開英種鳳梨。

開英種鳳梨因為甜度不夠，漸漸開始被改良成更具甜度的鳳梨，昭和九年、西元1934年育成第一個改良品種台農1號，到2020年已經育成到台農23號。現在市面上常見的金鑽鳳梨、牛奶鳳梨都是改良種。

改良種鳳梨一上市，開英種鳳梨漸漸被稱為土鳳梨，讓很多民眾誤以為這是台灣本來的鳳梨；至於更土的在來種本島鳳梨，已經快瀕臨絕跡，只剩很少量的種植了，在彰化種植鳳梨並販售鳳梨酥的旺梨小鎮目前還保有十株，非常難得。