【愛傳媒藺奕專欄】影視同業美女丘昀拷問我，人為什麽永遠不滿足。

都說知足常樂，如果不知足，「樂」就成為雞肋的肋、勒索的勒、垃圾的垃，一堆垃圾壓在你身上，你又講究環保、捨不得扔，堆積如山，當然不快樂。

這幾天，中國文壇歡慶楊絳先生誕辰，這位百歲文瑞有一篇散文《隱身衣》，描述她和錢鍾書之間的夫妻瑣事，大意是，如果給你一件無敵至尊法寶，你想要什麽？

最初，他倆都覺得隱身衣不錯，後來發現，隱身衣也有破綻，應該還得有縮骨功，但無論怎麽縮，終究有極限，所以護身大法才是正解。結果想得越周到、越不知足，最初的隱身衣乾脆不要了。

去過埃及就知道，最早的金字塔是紅金字塔，但之後的古夫金字塔才是最大的，法老王的金字塔為何越蓋越大，還不是不知足，既然是尼羅河一品宅，寸土寸金，咱們金字塔可是帝寶，得展現河岸第一排氣勢。

放在男人身上，「過度自信」正是不知足的放大版，男人荒謬自信，至少包括以下三點：教做人、救風塵、想當女同的紫禁城。

在婚姻裡，女人想要遮風避雨，結果男人每天在家裡發動人造雨，結婚之前，兩人總是輕聲客氣請謝謝對不起，是用祈使句、是建議，結婚之後，經過無趣歲月的軟性摧毀，所有好聲沒好氣全成為命令，有屁快放要不快點拉出來多像祈屎句。

餵飽農民，餓死革命，你得把「不知足」這頭魔獸給活活餓死，而不是默默扶植它。

特別在社群媒體時代，每天躺平翻臉書，每一刻都在掙扎；感覺大家都在進步，就自己原地踏步，不甘平凡又懶得努力，總覺得只是活著湊人數。

無論如何，就算自己只是活在一部終無所獲的劇本裡。還是想一想，既然知足常樂，常樂知足的倒裝句也合文法吧，所以，只要感覺開心的事，就去做，每個胖紙都有資格在烈日下高舉一支雪糕，當一個行刺夏天的刺客。

2011，布拉加區基馬拉斯，葡萄牙。布拉加在台語是胸罩的意思，若把葡萄牙比喻為人體，她剛好就在葡萄牙的胸部位置，海拔兩百米，好比台灣的竹東，微隆的丘陵，應該算B罩杯。

這是開葡第一城，就像宜蘭頭城或是淡水紅毛城，因為貪心加上過分的自信，差點釀成悲劇。

在那個沒有導航只能看地圖的年代，因為臨時起意開過去，結果在燃油不足的危急情況下，就是會遇上加油站維修或關閉，苦苦找不到加油站，外加這裡大學城區的交通狀況非常混亂、加上心急，數度險象環生，這是我生平第一次、甚至是此生唯一一次，幾乎在最後一滴油滴盡的當下勉強滑進加油站。

那年我42歲，終於承認武功再高、也怕菜刀，要醫治自己的過度自信，是一件很困難的事，因為我們是永不知足的終身俘虜。

作者為文學奬得主

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