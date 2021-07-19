男子宣稱若行李成功寄達台灣會將給航空公司的費用全數歸還，婦人前後一共匯了500餘萬元，直到跟兒子討論之後，才驚覺被騙。（圖／刑事局提供）

刑事局呼籲民眾遇到網友要求匯款時務必提高警覺，不要被網友花言巧語的說詞沖昏頭，以免傷財又傷心，有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。（圖／刑事局提供）

刑事警察局統計2021年上半年假交友詐騙件數為527件，較去年同期403件，增加124件（23.52％），今年上半年財損金額達台幣2億2千餘萬元，較去年同期1億2千餘萬元，增加9000多萬元（44.03％），顯示假交友真騙錢的假交友詐騙手法不但沒有消失，反而更加嚴重，詐騙集團常以年紀較長的熟女為目標，財損金額也常達到百萬元以上，籲請民眾多加留意。

北市一名60歲婦人，去年10月初在網路結識一位暱稱Honest Man之網友，對方主動在臉書上加她好友，佯稱自己是美國籍、居住倫敦、現職高級飛行員培訓機師，認識第2天就互相加入Line繼續聊天，2個月間，以花言巧語迷惑婦人後，自稱任務結束後將飛來臺灣，在這之前先購買禮物寄過來，但贈送之禮物被海關沒收需徵收印花稅等理由，再配合自稱船運公司人員向被害人索取鉅款。

隨後又以其雖欲來台灣與婦人相聚，卻遭公司扣留，需繳納費用，並指派詐騙車手至婦人家中取款，最後婦人因為沒錢給對方，要跟兒子借錢才發現被詐騙，損失金額達千萬元。

南投市一名50歲婦人，於今年1月初在臉書上收到一名暱稱GOOD HEART男子以Messenger私訊想要認識她，佯稱自己是美國醫生在伊拉克當軍醫，約一個星期過後加入LINE進行聊天，又過了一個月，GOOD HEART稱想要來臺灣住，先寄了美金150萬的包裹來臺灣，但處於伊拉克，戰火不斷，無法自行給付包裹寄送費用等，故留下航空公司電子郵件要婦人與航空公司進行聯絡。

航空公司對方要求婦人提供個人資料，並要求婦人多次匯款給航空公司來接收包裹，男子宣稱若行李成功寄達台灣會將給航空公司的費用全數歸還，婦人前後一共匯了500餘萬元，直到跟兒子討論之後，才驚覺被騙。

刑事警察局指出，假交友詐騙的特徵係「未曾見面、文字甜言蜜語卻無電話或視訊、瑕疵的假護照難以證明身分、交往不久便以各種名目借錢、以共創美好未來當遠景」，常假冒歐美機師、醫生、軍人或工程師等專業人士，透過臉書或交友APP搭訕被害人，常以放長線釣大魚方式，先假意交往後利用甜言蜜語攻勢博取信任，再謊稱寄送高價禮物需要補繳手續費或工作遇到困難需要金錢周轉等理由，要求被害人匯款救急，這些都是詐騙話術，呼籲民眾遇到網友要求匯款時務必提高警覺，不要被網友花言巧語的說詞沖昏頭，以免傷財又傷心，有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。