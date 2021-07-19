澳洲女籃中鋒凱比吉(Liz Cambage)也在開幕倒數時宣布退出東京奧運，雖然她原本很想出賽，但聽說沒有觀眾，加上對疫情的焦慮，她表示：「大家知道我最大的夢想就是為國爭光，我為退賽而心碎。但是沒有家人、沒有朋友、沒有球迷，我很擔心奧運泡泡裡的情況，沒有球隊以外的支援系統。這令我非常害怕，過去幾個月怕到吃不好、睡不著。」

根據凱比吉所說，她因此十分焦慮，不想在世界最盛大的運動場擔驚受怕而無法專心比賽。她還想了其他理由，例如她已經過了體能巔峰期，沒有回復到她想要的水準。其實她才29歲，身高203公分，是美國女籃WNBA球星，本季亦是場均14.6分、8.9籃板的猛將，但她表示心理狀態不佳。「祝福我的隊友努力在東京贏得金牌。」

其實今年5月初，凱比吉就揚言要抵制東京奧運，因為她不滿澳洲奧委會推出的宣傳照裡面竟然沒有一個黑人。「這個國家正在努力抹除黑人運動員，那我又何必代表他們，除非加進更多有色人種，否則我就不打奧運了。」

當時澳洲奧委會為這件事出面澄清，其實他們宣傳照有包含原住民（也算有色人種），未來會努力照顧到所有族群。澳洲女籃前教頭Tom Maher也出來批評她，凱比吉在IG回嗆：「我永遠不會在乎一個白男人對種族議題的看法。」鬧了很長時間之後，凱比吉因為疫情而退賽，反而讓澳洲奧運隊又少了一個黑人。