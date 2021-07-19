合庫金(5880)旗下合庫銀行為積極響應金管會全方位信託2.0推動計畫，協助企業客戶達到留才、凝聚向心力，提早累積退休金等目的，組成專業諮詢團隊，提供客戶最為完整的信託服務。目前合庫銀行已協助數十家企業辦理員工福利信託，也期望透過持續紮根及落實推廣，讓更多企業、個人享受信託所能提供的價值。

近期合庫銀成功與上櫃公司和勤(1586)簽訂員工持股信託契約，且於7月初正式交付資金，透過長期小額儲蓄，以定期定額方式買進該公司持股，提早替公司員工累積退休金。和勤精機董事長黃亦翔表示，員工係公司最重要的資產，本次透過辦理員工持股信託，期望能更進一步落實員工照顧，並與員工分享公司經營成果，健全企業的經營。另在受託銀行的選任上，主要考量公司與合庫銀行往來長達20餘年，認為合庫銀行穩健經營的形象及信託業務的耕耘是員工託付資產最佳的選擇。

合庫銀行董事長雷仲達指出，合庫銀行自今年年初即開始向廣大的企業客戶推展員工福利信託，除建立專業的行銷團隊、提供密切的諮詢服務，更依照客戶需求，量身打造彈性、多元的專屬信託方案。員工福利信託業務不單僅是一項金融商品，而是一系列溫暖的服務，可以協助客戶運用金融商品規劃企業未來發展的藍圖、員工未來退休的支柱，且經由完善的信託規劃，企業與員工得以攜手共創勞資雙贏。