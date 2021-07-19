《千古玦塵》主角許凱、周冬雨首次合作火花不斷。（WeTV提供）

張嘉倪魔化後出手殺害許凱。（WeTV提供）

許凱近年成了古裝專業戶。（WeTV提供）

WeTV獨播人氣仙俠古裝劇《千古玦塵》討論熱度狂升，全網累積播放量突破23億，穩坐劇集排行榜第一名，該劇即將迎來最終回，周冬雨、和許凱情牽數萬年的世紀虐戀，能否圓滿收場，以及作惡多端、使壞無極限的天后張嘉倪，下場為何都令劇迷高度好奇。許凱、周冬雨劇中歷經各種劫難，感情路甜蜜又虐心，戲裡愛得死去活來，戲外互動更是有趣，不僅鬥嘴誰笑場比較多次，稱對方長在自己的笑點上，有時一對眼就笑出來，周冬雨還自爆為憋笑常用拇指掐食指，都到了掐出死肉的程度，許凱則透過拍打自己大腿來止笑。

人氣小生許凱自2018年以來，將近4年的時間接演7部古裝劇（已播出），直到訪問當下才驚覺自己拍了這麼多古裝，至今接演到播出的只有一檔現代劇，幾乎已將橫店片場當家的許凱，行程滿檔幾乎沒有自己的個人生活，只有過年幾天能回深圳陪家人，每次一出機場陌生感迎面襲來，即使休假也不太出門。他透露去年偶爾出門一趟感到特別陌生，好像迷路一般不知道該往哪裡去。周冬雨爆料許凱自認像古人，某次拍戲許凱問她：「妳知道這個景我來過幾次嗎，5次！」、「我有時候覺得自己就像古人」，語帶無奈的語氣令周冬雨笑到直不起腰。

戲裡有著多世身分的許凱、周冬雨不約而同都提到與「自己」對戲相當有趣，必須對著「沒有人」的狀態進行情感交流，接著反過來演另外一個自己，尤其拍攝時許凱一天之中常在第一世「白玦」和第二世「清穆」間不停切換，表示：「這部戲對我也是初學乍練，挺複雜、挺難的」。

兩人戲外還共享「護髮」秘方，不管拍戲再忙再累，起床第一件事就是「梳頭」，周冬雨笑說：「他大概梳個2分鐘吧，我就15分鐘。」自信是所有古裝劇組中髮量最多、最不用擔心脫髮危機的一部，沒想到許凱在其他訪問中坦言其實沒有太顯著的效果，不過隨即為搭檔保留面子，強調梳頭有助頭皮血液循環，堅持下去可能會有用，護短言行宛如劇中清穆寵妻的模樣十分有趣。

《千古玦塵》第二世劇情中最引人關注的除了男女主角的刻骨之戀外，素有「最美嬪妃」封號的張嘉倪，劇中從鳳族地位最低微的五品綵鳳蕪浣，一路從被挑選成為上古真神（周冬雨 飾）的神獸到掌管天宮、三界的天后，擔心自己的地位、權勢遭到動搖，最後更選擇魔化增強實力，對戰以真神身分回歸的白玦和上古，黑化的蕪浣讓劇迷氣得牙癢癢，與周冬雨一樣首次挑戰仙俠劇的張嘉倪對於角色展現的戲劇張力和成長特別開心，稱這是一個「努力想搞事業的天后」，堅信命運靠自己改變，自己並未把蕪浣當成反派來演，而是有真實感情的角色，即便觀眾很討厭蕪浣，說明大家看到這個人物，對演員來說是非常幸福、開心的事情。《千古玦塵》在WeTV全網獨播，VIP會員可於7／23觀賞精彩大結局。