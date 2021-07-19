衛福部長陳時中今表示，高端疫苗通過緊急使用授權（EUA）後，最快8月就能供貨，對此，資深媒體人羅友志譏諷，「高端過了，小白們袖子挽起來」。

陳時中在今（19日）記者會上表示，高端疫苗通過緊急使用授權（EUA）後，最快8月就能開始少量供貨，不過由於高端公司的疫苗生產反應爐較小，若要擴大產能還需要花一點時間，因此目前所能提供的量比較少，不過新的製程也正在如火如荼進行中。

另外，陳時中也強調，高端疫苗正式應用到國人身上，最後還要經過ACIP開會決議，最快八月中可打到，至於聯亞疫苗目前也在積極審查中。

針對高端疫苗通過緊急使用授權一事，羅友志隨即在臉書狠酸，「高端過了，小白們袖子挽起來」，許多網友也在其PO文底下留言表示，「覺青們報效蔡皇的時候到了」、「817表示，我本來想打，但是預約系統沒有這個選項，最後不得已只好選擇國外疫苗」、「宣誓非高端不打的人，快去預約喔」、「直接不演了，直球對決」、「817，快上啊」。

另有網友跟焦糖哥哥陳嘉行喊話，「焦糖有疫苗可用了，AZ別打了」，因為陳嘉行過往曾表態自己想打國產高端疫苗，但最後預約AZ疫苗，引發輿論譁然。對於遭到網友點名，陳嘉行立即在臉書發文反擊，稱「我的身體我作主，我想打什麼是我的自由，干你（妳）屁事」。