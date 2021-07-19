三級警戒延長至7月26日，新北市議員劉哲彰媒合台灣水木清華校友會今（19日）捐贈防疫物資給新店區公所、新店警分局、消防局第四大隊、區內市場自治會等單位。（劉哲彰服務處提供）

三級警戒延長至7月26日，新北市議員劉哲彰媒合台灣水木清華校友會今（19日）捐贈防疫物資給新店區公所、新店警分局、消防局第四大隊、區內市場自治會等單位，由新店區長朱思戎代表接受，感謝社會愛心。

劉哲彰表示，有感公部門的同仁與菜市場的攤商未來在第一線服務民眾的日常生活同時，應該要有足夠的個人防疫物資，同時也能提供給洽公民眾、採買民眾自我防疫的物資，營造一個「保護自己即保護他人」的後疫情時代氛圍。

因此媒合台灣水木清華校友會特地捐贈公部門服務櫃台、攤商用的乾洗手的酒精凝露、個人隨身攜帶的酒精噴劑與口罩，共有500ml酒精凝露2808瓶（117箱）、236ml酒精凝露3720瓶（62箱）、100ml酒精噴劑5376瓶（112箱）、口罩17萬4000片（58箱）。

新朱思戎表示，多數消毒用品由公所轉交給新店7個市場自治會、攤商及獨居長輩使用。這波疫情特別嚴峻，各市場為確實執行防疫工作，每日需使用大量的消毒液，此波捐贈的物資對市場自治會來說猶如即時雨，物資都相當實用，也令攤商們倍感溫馨。

劉哲彰也說，在三級警戒期間，第一線的防疫人員持續嚴陣以待，呼籲民眾勿鬆懈，持續遵守各項防疫措施，勤洗手、戴口罩、保持社交距離、盡量低度活動，一起共度難關。

受贈單位包含新店區公所、新北市警察局新店分局、新北市消防局第四消防大隊、新店地政事務所、新店戶政事務所、新店衛生所、新店清潔隊、文山社福中心、新店就業服務站等，另外還有新店中央市場、碧潭公有市場、大坪林文化市場、建國路攤集區、中正路攤集區、民族路攤集區、安康立青市場、惠國市場、民德攤集區、碧潭市場外攤、建國市場、仁愛市場等單位共計1144攤位。