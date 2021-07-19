110學年陸生來台就讀碩博士班今天放榜，計有51校共錄取706名，較去年655名增加51名；今年招生達成率為47.07％，較去年43.6％增加3.47個百分點。陸聯會總幹事、南台科大副校長張鴻德表示，希望未來兩年兩岸關係有所轉圜，否則陸生數量將變得非常少。

陸聯會統計，今年國內大學博士班有33校共錄取156名陸生，較去年增82名；碩士班有46校共錄取550名陸生，較去年減31名。今年教育部共核定博士班招265人、碩士班招1235人，但實際僅招到156名、550名，碩博士班的整體招生達成率是47.07％。

今年國內大學招收陸生讀碩博士班，以台大錄取110人最多，次依序為清大60人、輔大59人、政大55人、陽明交大47人、台師大45人、成大34人、淡江32人、北科大28人、世新25人及台科大21人。

今年在台就讀學士班（包括二年制學士班）的大陸籍應屆畢業生約1333人，約4成5、共596人報名碩士班，有544人獲錄取。

陸生錄取校系學類分類則以管理及行政學類74人最多，其次是時尚、室內設計及工業設計學類60人、軟體及應用的開發與分析學類52人、金融、銀行業及保險學類44人、新聞學及傳播相關學類38人、電機與電子工程學類37人、視聽技術及媒體製作學類26人、建築學及城鎮規畫學類25人、本國語文學學類22人、其他商業及管理學類22人。

張鴻德表示，從去年開始，僅限在台陸生可以報考國內碩博士班，而今年國內畢業的陸生比去年少，因此陸聯會一度很擔心今年碩博士班招生狀況又會往下掉。不過從放榜結果來看，今年國內大學招陸生讀碩博士班的表現還比去年好一些。

不過張鴻德也憂心，國內大學已連續兩年無法招學士班陸生，進一步影響到碩博士班的生源。如果兩岸關係未好轉，碩博士班僅剩2年可以招陸生，之後即使有陸生，也只有一點點。他希望，政府可以利用這兩年時間，好好想想，一旦沒有陸生以後，台灣高教要怎麼辦？