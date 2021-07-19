東京奧運中華代表團最大團今天搭乘華航包機出征，所有運動員都搭經濟艙，羽球「世界球后」戴資穎一度在IG限時動態po文說：「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」戴爸戴楠凱則說，去年教育部長潘文忠曾宣布台灣選手、教練出征東奧都將搭乘商務艙，「有被騙的感覺，很不舒服。」

戴爸表示，如果沒有安排商務艙，而是搭乘經濟艙，應該要事先說，「畢竟每個人體質及搭乘交通工具習慣不一樣，資穎會暈車、暈機。」因為小戴有長榮航空贊助，平時出國比賽都是搭乘商務艙，要去東奧也可以另行安排。

潘文忠去年3月曾表示東奧選手出征都將搭乘商務艙，然而東奧因新冠疫情延後1年舉行，這次基於防疫考量，最大團出征採包機方式，今天共129人搭機，包含選手、教練共92人，班機的商務艙座位肯定不夠。

相對於搭乘一般班機，乘客組成較為複雜，搭機時得穿防護衣等裝備防疫，中華代表團這次採包機方式，因為成員大多是從國訓中心集中北上，選手在機上的服裝也較為輕鬆，如小戴也僅戴防護面罩。但包機降低染疫風險，卻可能犧牲選手個別需求，成為戴爸這次發難的原因之一。

中華羽協則表示，對於選手皆安排搭乘經濟艙，他們也是出發時選手反映才得知此事，站在支持選手的立場，已緊急建議體育署及中華奧會在選手的住宿、交通等事宜再多協助羽球代表隊，並爭取於返國時升等商務艙。