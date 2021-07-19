新北市19日確診新增11人，新北市長侯友宜表示，其中5人是居家隔離陰轉陽，其中1人是泰山家禽合作社員工隔離陰轉陽；另6人有3人是淡水家戶感染，感染源清楚，土城有位阿嬤到醫院看診，篩檢呈現陽性，板橋有1名電子公司員工，很久沒去上班，最近復工到篩檢站採檢陽姓，另外泰山還有1人到輔大醫院看診採檢陽性，市府將持續疫調，找出感染源。

侯友宜說，11人中總共接觸74人，居家隔離20人，PCR15人都是陰性，其他持續採檢中。

侯友宜說，社區篩檢戰目前總計篩檢19萬7535人，快篩陽姓1236人，昨日禮拜日1277人，PCR陽性率0.1，呼籲市民朋友疫情雖然可以控制，但還是有隱形傳播鏈，鼓勵大家出來篩檢，篩檢站會適度調整，讓市民想篩就篩得到。

侯友宜也說，新北市發病日人數已經降到地板值，偏鄉地區則是好幾周沒有個案，市府會持續努力把地區清得更徹底。