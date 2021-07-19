厚紙板床一直是東京奧運焦點，外界尤其關注選手間發生性行為時，厚紙板床能不能承受。

東京奧運選手的床架使用厚紙板製成引發關注，除了響應環保，美國長跑選手切爾默（Paul Chelimo）17日指出，使用厚紙板製成是為了避免選手之間發生親密行為，他更質疑紙板床的堅固性，對此，國際奧林匹克委員會（IOC）今（19）日發文強調，厚紙板床相當「牢固」。

東京奧運即將於23日開幕，全球知名建築與設計網站Dezeen日前報導，本屆奧運選手村採用的床架為厚紙板製造，床墊為聚乙烯纖維製成，標榜可回收使用，目的是為了符合東京奧運「永續」的計畫。

不過除了響應環保，《紐約郵報》（New York Post）報導，美國長跑選手切爾默17日發布推文指出，東京奧運為選手打造的床以厚紙板製成，目的是避免運動員之間的親密行為，他說床將只能負荷單人重量，避免運動以外的情況發生。

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



I see no problem for distance runnerseven 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo — Paul Chelimo🇺🇸🥈🥉 (@Paulchelimo) July 17 2021

切爾默還連續發布多條推文質疑厚紙板床的堅固性，包括萬一有人尿床，紙板床可能因為濕掉而塌陷，因此他決定開始練習在地板上睡覺，以避免賽事期間床真的塌了，到時候自己還無法習慣睡地板。

At this point I will have to start practicing how to sleep on the floor; cause If my bed collapses and I have no training on sleeping on the floor i’m done😂



More added stress heading into Tokyo! — Paul Chelimo🇺🇸🥈🥉 (@Paulchelimo) July 17 2021

針對切爾默的發文，國際奧林匹克委員會今日稍早在官方推特轉發愛爾蘭體操選手麥克萊納根（Rhys McClenaghan）錄製的影片，麥克萊納根顯然就是衝著厚紙板床「反性愛」的說法而來，14秒的影片中，他在床上跳上跳下，展現床的強度。

Thanks for debunking the myth.😂You heard it first from @TeamIreland gymnast @McClenaghanRhys - the sustainable cardboard beds are sturdy! #Tokyo2020 https://t.co/lsXbQokGVE — Olympics (@Olympics) July 19 2021

國際奧委會也在推文強調，厚紙板床相當「牢固」。

奧運選手的床是由日本品牌愛維福（Airweave）設計與打造，愛維福1月時指出，床經過測試，最大承載重量為200公斤，只要不超過2個人，床架應該都足以支撐。

愛維福指出，床架及床墊都可無限次重複回收、再利用，愛維福一共為奧運選手製造了1.8張床架及床墊，奧運結束後，8000張床架將讓帕運選手重複使用，待2場賽事都結束，這些床架與床墊將全數捐出。

為了避免新冠疫情擴散，東奧籌委會禁止選手之間不必要的人與人連結，包括性行為。

切爾默在2016年奧運中以5000公尺賽事奪下銀牌。