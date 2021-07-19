聯昌電子委託律師到北檢控告前董事長黃育仁。(陳志賢攝)

東元經營權紛爭延燒，聯昌電子認為前任董事長黃育仁涉嫌簽署疑似虛假服務合約、佣金合約，掏空1.5億元資產，另懷疑黃育仁以白色家電合約給付逾百萬美元，但聯昌卻未拿到訂單，聯昌電子委託律師19日下午到台北地檢署控告黃育仁涉犯《證交法》非常規交易、特別背信等罪，並將向金管會提出檢舉。

律師指出，黃育仁2011年6月起至今年3月間擔任聯昌董事長，聯昌公司依據大陸子公司主管報告，懷疑黃育仁擔任董事長期間，藉由簽署疑似虛假服務合約、佣金合約等方式，將高達約新台幣1.5億元以上款項，匯往國外特定第三人帳戶內。

但聯昌公司卻查無具體交易履約事實及資料，包括其中服務合約的首年匯款即逾100萬美元，但當年度卻連最基本的發票憑證都沒有取得；另外黃育仁為白色家電合約支付超過100萬美元，但聯昌公司根本連一張白電產品訂單也沒接到。

律師表示，聯昌公司認為，黃指示將鉅額資金匯往國外特定人帳戶，疑似掏空公司資產，黃此舉對聯昌公司營收無明顯助益，已涉嫌導致聯昌公司承受不當交易風險及損害聯昌公司為維護投資人權益，因此依法提出刑事告訴。