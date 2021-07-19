傳產也沒挺住，台股失守17800點！台積電(2330)法說會後連兩天積弱不振，且上週五美股重挫，讓台股在摸到18000點後遇亂流，今天台股指數整場都是令人看得很無力的「綠」色，幸好個股表現還不錯，雖然今天下午要舉行法說會及本週要召開股東會的陽明(2609)及長榮(2603)分別以平盤及小漲作收，但鋼鐵類股紅光滿面，燁興(2007)、春源(2010)、美亞(2020)、聚亨(2022)、彰源(2030)及新鋼(2032)等多檔鋼鐵股逆勢強攻漲停板。

中小型電子股：類比科(3438)、嘉晶(3016)、友銓(5321)、創惟(6104)等漲停作收，穩住台股多頭信心，讓一度下探17700點的台股跌幅縮小至僅下跌百點，終場加權股價指數17789.25點，下跌106點，成交量約4686.21億元，OTC指數為221.96點，上漲0.96點，成交量約1036.31億元。

今天盤中上市各類股以電線電纜類股表現最佳，上漲2.97%，其次是鋼鐵類股及航運類股，分別上漲2.28%及1.79%，表現較差者為其他電子類股、電子零組件類股及汽車類股，其中其他電子類股下跌1.74%，電子零組件類股下跌1.64%，汽車類股下跌1.49%；上櫃部分，表現最佳鋼鐵類股，上漲3.99%，表現最差為遊戲類股，下跌0.78%。

就技術面來看，受到美股重挫拖累，今天台股指數以低盤開出，雖然傳產類股轉強，但無力逆轉勝，終場下跌106點，以17789.25點作收；儘管台股連兩天走弱，指數失守17800點關卡，但傳產與電子資金輪動趨勢未變，且目前各期均線皆向上走揚，10日均線及中期的月線與季線亦處多方格局，為台股現階段中期下檔重要支撐，預期在市場資金充沛下，台股指數在整理後仍可望再次挑戰18000點。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，隨資金回流、外資轉賣為買，加上電子族群及航運股跌深反彈帶動下，台股加權股價指數上週再攀新高，惟短線漲多、晶圓代工龍頭大廠第二季財報不如市場預期，未能站穩1萬8000點整數關卡，不過，整體來看，電子逐步進入旺季，傳產如航運、塑膠等需求基本面佳，有利資金類股輪動，使大盤維持多頭格局，接下來有重量級法說登場，將是後續基本面觀察指標；由於電子上游供需仍持續吃緊，仍有利漲價獲利提升，電子股除缺貨漲價題材之外，持續看好長線5G、電動車、資料中心等產業趨勢題材。此外，本周包括IBM、德州儀器、英特爾等科技大廠將陸續公布財報，若數據偏多有利美股維持高檔不墜，並帶動外資買盤表現。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國與歐洲等主要先國國家疫苗施打率將於5月達到50%，疫情有效的控制，帶動美國6月ISM指數60.6與歐元區製造業PMI指數63.4與服務業PMI指數58.3皆維持高檔(10年來高點位置)。全球主要市場企業營收與獲利於2021~2022年持續成長，企業獲利仍在上修，且淨利率已超越疫情水準，惟市場對於GDP成長以及企業獲利成長已高度預期，未來要再優於預期的機率降低。國內方面，本土疫情稍見到緩和，國內企業多以出口為導向，國外經濟正向，本土疫情對於股市影響基本上可忽略，但股市已反映經濟及產業面利多，在短線漲多下，未來大盤趨於震盪盤整，選股大於選市。

吳繼先表示，就類股操作分析，電子股仍以半導體相對看好，半導體需求殷切，客戶庫存水位低，目前仍供不應求，漲價氛圍之下仍有利於漲價概念的半導體上下游，惟近期在PC、TV、手機等終端銷售皆出現雜音，需緊密觀察此一影響，但整體來說，半導體仍處於交貨不足階段，砍單衝擊有限；此外，利基型DRAM與NOR皆有需求成長但供給減少的情況，價格趨勢強勢到年底。傳產股方面，航運、鋼鐵、塑化皆有財報利多，可留意漲勢相對落後的低本益股。