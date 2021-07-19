三星瞄準萬元以下手機在台灣市場佔逾六成，顯見市場仍具高度需求，今宣布M系列乘勝追擊，推出Galaxy M32，盼藉此拉升三星在台灣萬元以下手機的市佔比例。

台灣三星自2017年起著手深耕網購市場並在台成立三星商城，隨著大環境與網路型態改變，線上通路市場日益蓬勃並逐年成長。台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，網路限定販售的M系列超鯊機自去年引進台灣後，以兼具高規硬體與親民價格的形象深植人心，而觀察近一年來Android系列手機的線上銷售狀況，萬元以下的價格帶佔逾六成，其中更以4999元至9999元為主流市場，顯見市場仍具高度需求。

三星今日宣布，在台推出全新線上獨賣機種Galaxy M32，承襲M系列「超規格，超值得」產品精神，再度改寫高性價比標準，超鯊機M系列手機自去年引進台灣後，以親民入手價、時尚設計及強大軟硬體功能，獲得廣大迴響，於四月上市的Galaxy M12，更於開賣一個月後登上台灣手機銷售排行榜，回應市場需求，三星全新推出Galaxy M32，配備畫素提升的4+1鏡頭、6.4吋U極限全螢幕、90Hz螢幕更新率、5000mAh大電量及25W閃電快充，讓消費者同時擁有親民價格及更高規。

Galaxy M32將推出超鯊黑、超鯊藍、超鯊白三款顏色，建議售價NT$6990，預計於7月23日起在三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心、蝦皮商城三星旗艦館、ETMall東森購物及friDay購物等指定線上通路發售。