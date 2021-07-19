美股下挫、權王不振、外資倒貨，台股集中市場今日量縮再跌百餘點，險守月線。台股大盤今日一開盤即隨美股開低，隨後在權王台積電(2330)續弱跌破季線領跌電子權值軍團之下，指數一路下探至17708.15點，月線警鈴大作，所幸鋼鐵人牽手航海王，號召生醫、水泥、電機等傳產類股奮力抗空，終場大盤下跌106點、為17789.25點，險險守住月線，總成交值則縮減至4674.5億元。

籌碼面，今日外資擴大賣超至424.0479億元、改寫歷史第十大賣超金額，投信賣超13.6079億元，自營商賣超15.2077億元，三大法人賣超452.86億元；累計7月以來，外資賣超775.24億元，今年以來賣超4742.44億元。

技術面，5日RSI為44.58，10日RSI為54.51；9日K值為62.04，9日D值為66.11；20日乖離率為0.47。

盤面上，台積電法說對後市展望未出現亮點，今日股價持續走弱，盤中低點下探578元，終場收582元、跌幅1.19%。超級航運周本周登場，陽明(2609)今日法說打頭陣，盤中股價最高196.5元、最低186.5元，收平在188元；萬海(2615)、長榮(2603)分別於明後天股東會，今日股價開高後分別收平286元、收高186元。MOSFET概念股受惠漲價與旺季效應，今日相關個股強勢表態，富鼎(8261)爆出2.4萬餘張大量、收漲停100.5元，闖進百元俱樂部，激勵嘉晶(3016)隨之放量攻頂。鋼鐵人氣回溫，指標股中鋼(2002)8月內銷盤價開平盤，股價甩尾收高0.69%，二線鋼鐵股走勢強勁，佳大(2033)、千興(2025)、彰源(2030)、燁興(2007)、允強(2034)等紛紛亮燈漲停。

分析師指出，7月以後資金挪移至電子股的趨勢會慢慢顯現，而台指期本周三結算日過後，下半周美科技股財報普遍超標可期，電子股可望偏多演出，且疫情利空淡化，時序進入第3季電子傳統旺季，經濟基本面展望續佳，資金動能充沛，台股後勢仍可期待，現階段投資選股不選市，IC設計、車用電子、航運貨櫃與蘋果手機概念等類股，仍有表現的機會，建議逢低擇優布局。另外，搭配歐美解封，全球消費力提升，可留意部分傳產股如航運貨櫃、運動休閒、娛樂旅遊、觀光旅遊等不同產業投資，均衡分散風險。