根據金管會統計，全台防疫險(含疫苗險)截至7月14日已承保逾946萬件、保費收入達62.14億元；今年7月，就增加140萬件、保費達11.84億元。中壽(2823)則推出壽險業界首張個人疫苗險保單「中國人壽疫守護住院醫療健康保險」，提供民眾「疫苗接種」和「疫苗接種後確診」的雙重守護，一年保費僅499元。

中壽資深副總經理李正偉表示，中壽為讓民眾更安心的接種疫苗，率先推出壽險業第一張個人疫苗險，照護因疫苗接種後產生不適症狀而導致住院的保戶，提供住院關懷保險金、加護病房費用保險金、出院療養保險金和身故保險金四大保障。若接種疫苗後才不幸染疫，也提供住院日額保險金和住院慰問保險金。

隨著全台新冠肺炎疫苗優先接種對象類別逐漸下放，未來能接受疫苗施打的年齡層將更廣。該張保單針對「疫苗接種」和「疫苗接種後確診」給予雙重保障，疫苗接種後28天內，身體出現負面症狀或疾病，且為疫苗接種所致者，依照保單條款即可啟動保障。依住院天數給付住院關懷保險金，每日2000元，最高給付60天；若診斷需入住加護病房，每日將額外給付加護病房費用保險金2000元，最高給付30天；出院後另給付定額1萬元的出院療養保險金 ; 且有身故保險金10萬元的保障。

在保險契約有效期間內，若不幸染疫確診且經醫生診斷需住院，並於確診前180天內曾施打疫苗者，中壽則依約定給付住院日額保險金，每日3000元，最高達365天；另額外給付定額住院慰問保險金3萬元。