據日本《共同社》引述外交消息人士透露，美國總統拜登已向日本、澳大利亞和印度提議，邀請其領導人於9月前往華盛頓舉行首次面對面「四方峰會」（Quad）。

報導說，這場面對面峰會是在今年3月的網路峰會後首次舉行的四方峰會，峰會的目標在加強4個印太地區主要國家之間的合作與團結，以應對中國日益增長的自信心。

拜登一連串的外交動作，消息人士認為，是尋求10月下旬在羅馬的20國集團峰會(G20 summit)期間與中國國家主席習近平會面前，鞏固美方以實力為基礎的地位。

日本外交消息人士透露，美國總統拜登已向日本、澳大利亞和印度提議，邀請其領導人於9月前往華盛頓舉行首次面對面「四方峰會」。圖為今年3月日本首相菅義偉（右2）參加網路視訊四方會談。(圖／美聯社）

消息人士稱，預計四方峰會將在定於9月在紐約舉行的聯合國大會一般性辯論之後舉行。不過，因為聯大辯論各國領導人發言在新冠疫情期間改以網路播放預錄影片的形式進行，因此不確定日本、澳大利亞和印度的領導人是否會前往美國。

至於日本首相自身的政治日程也尚一明朗，首相菅義偉當時會面臨2項關鍵考驗，一是執政的自民黨領導人任期屆滿將進行選舉，預定於9月30日舉行；其次是眾議院代表選舉必須在11月之前舉行。

四方峰會的目標在加強美日澳印4個印太地區主要國家之間的合作與團結，以應對中國日益增長的自信與影響力。（圖／網路）

報導說，白宮印太事務協調官坎貝爾 (Kurt Campbell)日前亦提到美國計劃於秋季在華盛頓舉辦首次面對面四方峰會。他在一場智庫的活動中說，會議將討論擴大新冠病毒疫苗生產問題，以及基礎設施項目合作的各種可能性。

報導認為，坎貝爾所提及的四方峰會各項動作顯然是為了對抗中國，因為據信中國正在通過向發展中國家提供疫苗進行所謂疫苗外交，同時以「一帶一路」基礎設施倡議來增加其影響力。