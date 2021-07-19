台中市議會國民黨團書記長陳政顯為民請命，砲打中央要求應儘速加購莫德納疫苗。(陳世宗攝)

「不能苦民所苦、那要政府何用？」目前莫德納疫苗庫存數與未到貨數，不足以滿足已施打第一劑民眾及已預約的登記數。台中市議會國民黨團19日要求中央政府別再拖延等待，應儘速利用疫苗採購經費加購莫德納疫苗，以確保國民施打疫苗權益，增加群體免疫力。

台中市議會國民黨書記長陳政顯說，莫德納自購已到貨有115萬劑，加上美國贈送的250萬劑，目前總共365萬人可施打莫德納疫苗，而未到貨的390萬，只夠已施打第一劑的國民施打第二劑。

陳政顯抨擊指出，目前在唐鳳系統預約表態想打莫德納疫苗的超過826萬人，即便扣除勾選AZ疫苗也可以的人數，也還有超過399萬人想打莫德納疫苗。

市議員張廖乃綸建議，衛福部現階段應該要尊重民意，儘速加購莫德納疫苗至少800萬劑（第一劑加第二劑）。另外，駐美代表蕭美琴曾表示，台美關係史上最佳，也請她催促一下美國讓剩下的390萬劑趕緊到貨，至少也給個時間表，不要讓已施打第一劑的民眾苦苦等待。