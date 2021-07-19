世界首套！时速600公里高速磁浮交通系统20日将在青岛亮相

中國鐵路技術再突破。中車青島四方機車車輛股份有限公司微信公眾號「@高鐵四方」發布消息稱，世界首個時速600公里高速磁浮交通系統，將於明天（20日）在青島亮相，並曝光最新預告片。

中車青島四方機車車輛的公告全文如下：

時速600公里的高速磁浮長什麼樣？「貼地飛行」是什麼體驗？都有哪些「黑科技」？2021年7月20日，世界首個時速600公里高速磁浮交通系統，將在中國青島與世人見面。

這是當前速度最快的地面交通工具，是世界軌道交通領域的尖端科技成果。

據瞭解，時速600公里的高速磁浮項目於2016年7月啟動，由中國中車組織，中車四方股份公司具體實施，聚集大陸國內高鐵、磁浮領域優勢資源，聯合30餘家企業、高校、科研院所組成「聯合艦隊」共同攻關。

新華社此前報導，去年6月21日，由中車青島四方機車車輛研製的時速600公里高速磁浮試驗樣車，當日在磁浮試驗線上成功試跑，標誌著中國高速磁浮交通系統研發取得重要突破。

在磁浮試驗線上，試驗樣車首次進行系統聯合調試，開展了多種動態運行試驗，包括不同軌道梁以及道岔​​、小曲線、坡道、分區切換等，共完成200多個試驗項點，對懸浮導向、測速定位、車軌耦合、地面牽引、車地通信等關鍵性能進行了全面測試。

中車四方股份公司副總工程師丁叄叄說，「在多種工況試驗條件下，車輛懸浮導向穩定，運行狀態良好，各項關鍵技術指標符合設計要求，達到設計預期」。

丁叄叄表示，高速磁浮交通系統是包含車輛、牽引供電、運控通信、線路軌道四大系統在內的強耦合系統，通過樣車線路試驗，可以初步驗證動態條件下高速磁浮各系統間的接口關係和耦合特性，為系統及核心部件關鍵性能的驗證與優化提供支撐。

中國高鐵目前最高運營速度為每小時350公里，飛機巡航速度為每小時800公里到900公里，時速600公里的高速磁浮可以填補高鐵和航空運輸之間的速度空白。