臺北市辦理移工中文培訓課程，4月份第一期課程開課即逢疫情肆虐，立即改採線上遠距教學模式進行，避免移工在教室群聚，持續提供移工學習中文的機會，也讓雇主安心。課程改為線上遠距教學，移工依舊認真努力學習，百名移工防疫待在家，線上學習中文，第一期課程也即將結訓！

參訓移工於疫情期間，配合防疫規定避免外出，將閒暇時間用於學習中文，越南籍移工阮氏玉分享，每日會花2小時學習，如果有更多時間甚至會用3至4小時複習與練習；菲籍移工Maribel Macabulos Sandoval表示，學習中文並不容易，照顧長輩的工作很忙碌，但為了能更快適應臺灣生活，無論如何都會抽空練習和寫功課。印尼籍的Suparni則說，線上課程雖然也能順利學習，但仍希望疫情能控制下來，早日恢復正常生活。

臺北市勞動局陳信瑜局長指出，移工在臺工作，語言是最重要的工具之一，學習中文可以提升他們適應生活及工作的能力，降低溝通的誤會、也可減少勞雇爭議的機率，在疫情間勞動局持續提供移工中文學習課程，移工們一起防疫且不停學，跟著老師一筆一畫的練習寫中文，學習時認真積極的態度，真的令人佩服。此外，利用每次上課時間，課務人員也向移工們宣導防疫措施，全體同學也在老師的指導下，加入了勞動部成立的「[email protected]移點通」，隨時接收多國語言的防疫資訊，了解如何保護自己及被照顧的長輩。

臺北市第二期移工中文課程將於8月開課，配合疫情相關政策及規定，仍先採線上教學方式，歡迎尚未報名的雇主協助移工報名第二期課程，並鼓勵、支持移工學習中文，報名請撥打：02-23751231或02-23381600分機4209。

陳信瑜局長也提醒雇主，防疫不能鬆懈，仍然要持續向移工宣導防疫措施，在移工休假日，能給予移工適足的私人空間，避免打擾他們休息或學習，讓移工願意休假待在家、避免外出，一起度過防疫期。