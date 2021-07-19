高市歷經18日「＋０」，19日新增一新北案例的高雄足跡，案15513今年上半年在高雄居住並在義享天地火鍋店工作，疑似上月底離開高雄時遭感染，義享天地19日緊急閉館清消。衛生局表示，該案高雄接觸者快篩均為陰性，PCR檢測中，傳染風險並不大。

針對今日新北新增案例的高雄足跡，衛生局公布疫調結果，案15513今年3月15日在高雄鼓山區居住，且在義享天地火鍋店工作，6月29日離開高雄前往北部，11日發病，有上呼吸道症狀，17日確診，18日由新北市通知轉介高雄市。

衛生局表示，案15513今年7月初和特殊團體有接觸，這部分接觸者新北市府尚未通知高市府。案15513同住親密接觸者有2人，PCR為陰性。職場接觸者13人，大樓居住地5人，相關駕駛司機等3人，共21人快篩均為陰性，PCR仍在檢測中。

陳其邁表示，該案在高雄的足跡相當單純，感染風險也低，其他有接觸風險的部分，相信新北市也有掌握。