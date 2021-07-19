桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心19日宣布桃園新增3起本土確診案例，其中台北某診所男業務傳播鏈再添1確診，桃園也公告染疫者足跡，包括14日早上7點到桃園區中正路的台西蔬果健康中心，10日到中壢賀生藥局、11日到大潤發中壢店，呼籲足跡重疊者要自主健康管理。

桃園市政府指出，3名確診者年齡為30多歲至50多歲，戶籍分別在蘆竹、中壢和桃園，其中2人為確診者接觸者(案15523、案15524)，另1人調查中(案15534)，境外移入也有1人(案15527)。桃園累計確診者877人，目前居家隔離人數302人。