不論交往的時間有多久，為另一半精心準備驚喜、營造儀式感，一直都是情侶之間最浪漫的事情，搜狐網命理專欄點名，水瓶座、雙子座、射手座的女性雖然喜歡驚喜，但她們卻常常在無意間搞破壞，導致浪漫的氣氛瞬間被瓦解。

▍第三名：水瓶座

水瓶座的女生思維非常多變且活躍，但有時會跳脫常規，想法異於常人。水瓶女不會因為另一半準備了驚喜而感激，因為她們太常活在自己的世界，可能根本沒發現驚喜的存在，當你一步步引導她們去發現神秘禮物時，她們可能正在考慮今天要吃什麼而心不在焉。

▍第二名：雙子座

雙子座的女生很機靈，她們的聰明才智是有目共睹的，若打算安排驚喜，即使準備地再完善還是會被她們發現，但其實她們本人也感到十分無奈，有時想裝作不知道，但她們實在太會觀察細節，只要眼睛一轉就知道對方想準備什麼，更連放在哪裡都一清二楚。

▍第一名：射手座

射手座的女生已經不是讓人感到無奈的等級，而是會讓人崩潰！她們會因為接收驚喜而十分興奮，但是她們太天兵，往往猜不到對方準備的是什麼，也猜不到禮物會放在哪裡，如果你準備將求婚戒指丟在酒杯裡，建議還是換個方法，否則很可能落得把戒指弄丟的下場。