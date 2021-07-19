政府開放18歲以上國人登記疫苗施打，但卻將陸生排除在外，他們連登記的機會都沒有。國民黨大陸部主任左正東今天表示，陸生不能打疫苗，太沒道理，如果政府還有顆公平對待的心，就應開放他們登記施打疫苗。

左正東說，從控制疫情來說，任何人染疫都可能傳播給接觸到的其他人。染疫與否、傳染與否不是看國籍，而是看居住地和生活圈。在區域生活圈中的人們，通過購物搭車近距離互動，即使居住兩地都可能相互影響。

左正東表示，讓我們生活圈內的境外人士都能接種疫苗，看起來是善舉，其實也是保護自己。在我們週遭深受疫情衝擊的國家，也紛紛為外籍人士施打疫苗。如泰國，從6月起外籍人士登記後兩週可施打疫苗，如印尼更早自五月起即接受外籍人士參加疫苗接種。

政府的預算該不該支付外籍人士的疫苗施打呢？左正東說，眾多在台工作的外籍人士同樣得依法繳稅，不繳稅的境外生也向學校繳交學費，從對台灣經濟的貢獻來看，用政府預算支付移工和境外生疫苗施打都有其合理性。

左正東說，6000名陸生在台澎金馬各地生活，他們是台灣防疫不能忽視的一環。而且，陸生在台就學繳交學費和外籍生一樣，即使讀公立大學也要繳交不低於同級私立學校學費。外籍生可以公費施打、移工可以公費施打、陸生同樣也可以。

左正東表示，陸生來台已經10年了，10年來，陸生沒盼到外籍生和港澳僑生有的健保卡，沒盼到外籍生和港澳僑生有的打工權，卻盼來2020年禁止返台規定，硬生生把陸生卡在境外半年之久。如今，連只是意願登記，何時施打還遙不可及，都沒有陸生的份，太沒道理、太不公平。