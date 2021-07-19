為因應Delta變異株的傳播，現在返國旅客入境一律全面篩檢，但有民眾反映，入境回國後動線混亂，發現現場清消後地板是濕的，採檢後也沒有做人員分流，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今(19)日駁斥，入境端的防疫人員在分流採檢都是非常清楚且有秩序，「這樣詆毀的說法對機場防疫人員是很大的傷害。」

陳宗彥指出，機場是非常開放的公共空間，機場媒體也非常多，如果有民眾反映這樣的現象早就會被揭露，因此要嚴正駁斥這樣的說法。去年疫情爆發開始，機場團隊無論是機場公司、航空公司、等候旅客、防疫旅店接送人員等都通力合作，目的就是要讓國人可以安心返國，這段時間不斷因應國際疫情，每個航班旅客下飛機後就會有清消團隊負責，甚至還有定時清消，因此機場動線是非常清楚且非常有秩序。

此外，因應變異病毒株，採取入境全面篩檢也是一樣，搭機前填報入境健康聲明等，到入境端防疫團隊的處理，從領取行李到入境大廳，分流採檢都是有秩序的，現在採檢窗口從一開始的5座，到二航廈增加了14座總計19座，一航廈的採檢站近期也會完成，採檢窗口完成旅客採檢時，在下個旅客進去時就會完成清消，之後便依照引導搭乘防疫專車到防疫旅館。

陳宗彥強調，從去年入境一直到現在，常常有這樣的文章詆毀國境上的防疫工作，這對機場防疫工作人員是很大的傷害。