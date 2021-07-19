頭份市中華路祥越興業公司19日下午發生氨氣瓶爆炸，造成員工1死2傷，消防人員趕往現場布署水線噴灑以稀釋氨氣濃度。（消防局第3大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市中華路祥越興業公司19日下午發生氨氣瓶爆炸，造成員工1死2傷，消防人員趕往現場布署水線噴灑以稀釋氨氣濃度。（消防局第3大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

消防人員以偵側器偵檢現場氨氣濃度。（消防局第3大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市祥越興業公司氨氣瓶爆炸，造成3員工1死2傷，員工協助搶救傷者。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市中華路祥越興業公司19日下午發生氨氣瓶爆炸，造成員工1死2傷，都由消防局救護車急送為恭醫院搶救中。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市中華路祥越興業公司19日下午發生氨氣瓶爆炸，造成員工1死2傷，消防人員趕往現場布署水線噴灑以稀釋氨氣濃度。（消防局第3大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市中華路祥越興業公司，19日下午14時34分左右發生氨氣鋼瓶爆炸意外，當場造成3名員工燒灼傷，其中1名68歲楊姓員工全身80％嚴重灼傷當場失去呼吸心跳，經送頭份為恭醫院不治，另2名吳姓、曾姓年輕員工，分別受到3度灼傷及氨氣吸入性灼傷，目前都已在為恭醫院急救中。

據了解，祥越興業公司所在的頭份市中華路廠區相當遼闊，地主分租給多家廠商進駐，19日下午14時34分左右，祥越興業公司突然發氨氣鋼瓶爆炸，68歲的楊姓員工當場被燒成重傷，另38歲的吳姓員工身上則有35％面積受到3度灼傷，並且因吸入氨氣造成灼傷，第3名28歲的曾姓員工則吸入氨氣，略受灼傷。

據為恭醫院急診室主任徐裕超表示，楊姓患者全身有80至90％面積灼傷，到院時發現已經OHCA，經緊急搶救仍宣告不治，吳姓員工則除了身體外表灼傷外，還合併吸入性灼傷，目前已經施予插管治療，曾姓員工則為輕度的吸入性灼傷，經給氧治療，目前在急診室觀察中。

爆炸發生後，包括消防局頭份、竹南等分隊派出人車趕往搶救，由環保局及工業局組成的毒災應變隊也趕往現場支援，消防人員發現現場係40公斤的氨氣鋼瓶爆炸，消防人員隨布署水線噴灑廠房，以稀釋氨氣濃度，並降溫防止爆炸再發生，並將3名傷者送往為恭醫院急救。爆炸原因正由警消調查中。