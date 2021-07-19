新北市19日新增11名確診者，新北市衛生局19日公布其中2名確診者的公共場所足跡，案15517在7月18日上午6時20分到7時出現在板橋湳興公有市場，案15533在7月14日晚間6時43分到7時，到過板橋7-11豐成門市。

衛生局表示，提醒出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、呼道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀應配醫用口罩盡速就近指定社區探檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人否有類症狀。